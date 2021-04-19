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  4. Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor

Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde dolaşan yılanlar vatandaşları korkutuyor.

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