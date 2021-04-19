Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 18:25 Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde dolaşan yılanlar vatandaşları korkutuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607da10526bc833338356713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı!