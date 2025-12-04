3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Küçükçekmece’de Anlamlı Buluşma

Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçedeki özel gereksinimli vatandaşları Nikâh Sarayı’nda düzenlediği dayanışma yemeğinde bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, özel gereksinimli çocukların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Programa, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün ve Mustafa Kuzugüden de katıldı.

“Kentte eşitlik, kente katılım ve engelsiz yaşam ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden Küçükçekmece Belediyesi’nin kentte eşitlik, kente katılım ve engelsiz yaşam ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, “ Özel gereksinimli vatandaşlarımız kalbimizde ayrı bir yere sahip. Kişisel bakımdan, medikal malzeme desteğine, ulaşımdan spora ve sosyal etkinliklere ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızla ortak bir yaşam kurabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede özel gereksinimli vatandaşlarımıza, 2019 yılından bu yana 13 bin 319 kez ulaşım hizmeti sağlayarak, 8 bin 550 adet medikal malzeme desteği verdik. Akülü ve aküsüz 541 sandalyenin bakım onarımını gerçekleştirdik. Özel gereksinimli çocuklarımız için düzenlediğimiz gezilerden, 2024 yılından bu yana bin 959 çocuğumuz faydalandı. Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezimiz de bu yolculukta hayata geçirdiğimiz en önemli merkezlerimizden biridir. Bu merkez, ailelerin yükünü hafifleten, özel gereksinimli bireylerimizin gelişimine, sosyalleşmesine ve özgüvenine katkı sunan çok değerli bir merkezdir. Bi’Mola’nın kapılarını açtığımız günden bu yana bu merkezden 5 bin 375 çocuk faydalandı. Engelleri kaldırmanın yolu birlikte mücadele etmekten, dayanışmadan ve birbirimizi anlamaktan geçiyor. Engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor, katılımlarınızdan dolayı Belediye Başkanımız Kemal Çebi adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Programda özel gereksinimli çocuklar el emeğiyle hazırladıkları tabloyu protokol üyelerine hediye etti. Çocukların sergilediği zeybek oyunu ve ritim grubu gösterisi izleyenlerden tam not aldı.