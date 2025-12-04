  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Küçükçekmece’de Anlamlı Buluşma

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Küçükçekmece’de Anlamlı Buluşma

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Küçükçekmece’de Anlamlı Buluşma
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçedeki özel gereksinimli vatandaşları Nikâh Sarayı’nda düzenlediği dayanışma yemeğinde bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, özel gereksinimli çocukların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Programa, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün ve Mustafa Kuzugüden de katıldı.

“Kentte eşitlik, kente katılım ve engelsiz yaşam ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden Küçükçekmece Belediyesi’nin kentte eşitlik, kente katılım ve engelsiz yaşam ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, “ Özel gereksinimli vatandaşlarımız kalbimizde ayrı bir yere sahip. Kişisel bakımdan, medikal malzeme desteğine, ulaşımdan spora ve sosyal etkinliklere ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızla ortak bir yaşam kurabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede özel gereksinimli vatandaşlarımıza, 2019 yılından bu yana 13 bin 319 kez ulaşım hizmeti sağlayarak, 8 bin 550 adet medikal malzeme desteği verdik. Akülü ve aküsüz 541 sandalyenin bakım onarımını gerçekleştirdik. Özel gereksinimli çocuklarımız için düzenlediğimiz gezilerden, 2024 yılından bu yana bin 959 çocuğumuz faydalandı. Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezimiz de bu yolculukta hayata geçirdiğimiz en önemli merkezlerimizden biridir. Bu merkez, ailelerin yükünü hafifleten, özel gereksinimli bireylerimizin gelişimine, sosyalleşmesine ve özgüvenine katkı sunan çok değerli bir merkezdir. Bi’Mola’nın kapılarını açtığımız günden bu yana bu merkezden 5 bin 375 çocuk faydalandı. Engelleri kaldırmanın yolu birlikte mücadele etmekten, dayanışmadan ve birbirimizi anlamaktan geçiyor. Engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor, katılımlarınızdan dolayı Belediye Başkanımız Kemal Çebi adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Programda özel gereksinimli çocuklar el emeğiyle hazırladıkları tabloyu protokol üyelerine hediye etti. Çocukların sergilediği zeybek oyunu ve ritim grubu gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı Altın fiyatları frene bastı; İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı geldi! Altın fiyatları frene bastı; İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı geldi! Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Vahşi yaşam ile insanoğlu arasındaki iletişimi anlatan film Türkiye'de gerçek oldu! Vahşi yaşam ile insanoğlu arasındaki iletişimi anlatan film Türkiye'de gerçek oldu! Barzani skandalı için AK Parti'den ''görmezden gelinmeli' açıklaması geldi! Barzani skandalı için AK Parti'den ''görmezden gelinmeli' açıklaması geldi! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti! Uğur Dündar Sözcü'ye veda etti, yeni adresi büyük bir sürprizle ortaya çıktı Uğur Dündar Sözcü'ye veda etti, yeni adresi büyük bir sürprizle ortaya çıktı Anadolu'nun göbeğinde bulunan 170 milyar TL'lik altın rezervinin çıkarılacağı tarih belli oldu! Anadolu'nun göbeğinde bulunan 170 milyar TL'lik altın rezervinin çıkarılacağı tarih belli oldu! Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!''
Devlet hastanesinde yanlış kan grubu skandalı: Bir hasta hayatını kaybetti! Devlet hastanesinde yanlış kan grubu skandalı: Bir hasta hayatını kaybetti! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Papa geldi gitti, tarihi noktadaki arsanın sahibi arsasını ilana koydu! Papa geldi gitti, tarihi noktadaki arsanın sahibi arsasını ilana koydu! Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı!