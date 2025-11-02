6'ncı Akademi Başkentlilerin hizmetine açıldı

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği Genç Akademilere bir yenisini daha ekledi. Kızılay Zafer Meydanı’nda yer alan merkez açıldığı günden beri Başkentli gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ABB, toplam 3 bin metrekare kullanım alanına sahip Zafer Genç Akademi’yi Başkentli gençlerin hizmetine sundu. 15-35 yaş aralığındaki Başkentli öğrenciler, diğer tesislerde olduğu gibi Zafer Genç Akademi’ye üye olarak hem bireysel hem de grup çalışmaları yapabilme imkânı sunan modern ve konforlu çalışma ortamlarından yararlanabilecek.

KIZILAY’IN KALBİNDE MODERN BİR ÇALIŞMA ALANI

Kızılay Zafer Meydanı’nda hizmete açılan, toplam 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan Zafer Genç Akademi; sessiz çalışma odaları, bilgisayar salonu, toplantı ve fuar alanları, dinlenme ve sosyalleşme bölümleri ile gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan merkez, aynı anda 500 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitede.

Merkezde;

                •             7 sessiz çalışma odası,
                •             10 kişilik mini grup toplantı odası,
                •             16 kişilik bilgisayar kullanım alanı,
                •             BelPa Kafe,
                •             30 kişilik kapalı toplantı odası,
                •             50 kişilik açık toplantı alanı,
                •             fuar alanı, mescit, mutfak ve geniş dinlenme bölümleri bulunuyor.

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Zafer Genç Akademi, kolay ulaşılabilir konumu, öğrenci dostu fiyat politikası ve işlevsel tasarımıyla kısa sürede gençlerin yeni buluşma noktası hâline geldi.

GENÇLERDEN TAM NOT

Açılışın ardından merkezi ziyaret eden gençler, alanın hem mimarisini hem de sunduğu imkânları çok beğendiklerini şu sözlerle dile getirdi:

-Buse Esnaf: “Çalışmak için uygun bir ortam. Öncesinde Ulus’a gitmiştik. Şimdi Zafer Genç Akademi’deyiz. Beğendik, güzel bir ortam.”

                -Ayşenur Şaylı: “Çok sakin, sessiz bir yer. Çalışma alanları güzel düşünülmüş. Teşekkür ederiz.”

                -Mahmut Emir Tecir: “İlk kez geldim, çok beğendim. Kafe fiyatları uygun, her masada priz var. Belediye’ye teşekkür ederim.”

                -Yusuf Emre Ergün: “Yeri çok güzel, aktif bir ortam. Ders ve dinlenme alanları çok iyi. Artık burada olacağız herhâlde.”

                -Fulden Dağ: “Çalışma yerleri güzel, kafeterya öğrenci dostu. Ulaşım da çok kolay. Gerçekten çok beğendim.”

