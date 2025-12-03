ABB Başkanı Mansur Yavaş ''Yerelde Erişilebilirlik'' paneline katıldı

Ankara Kent Konseyi (AKK), Dünya Engelliler Günü kapsamında ''Yerelde Erişilebilirlik Sorunları ve Çözümleri'' başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak erişilebilir kent hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, '''Şunları yaptım’ diye övünmek yerine yapamadıklarımızın tespit edilip, bize bildirilmesiyle, o eksikliklerimizi gidermek için ne yapabiliriz onları konuşmayı tercih ediyorum'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi ve MKE Ankaragücü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü “Yerelde Erişilebilirlik Sorunları ve Çözümleri” başlıklı panelle taçlandırdı.

Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen panele, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, ABB Başkanı Mansur Yavaş, MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman ve futbolcular, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, AKK Engelli Meclisi Dönem Sözcüsü Ümit Zafer Nekiş ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Panelde konuşan Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayı aktararak apartman yönetimlerinin engelli rampasına dahi izin vermediğini belirtti. Yavaş, “Bir engellimiz rampa istiyor, apartman muvafakat vermiyor. Sizin çocuğunuz da engelli olabilirdi. Niye muvafakat vermiyorsunuz? Şimdi ben oraya açılıp kapanır bir şey yapabiliyorsanız gidin yapın diye bir talimat verdim” diye konuştu.

TOPLU ULAŞIMDA YENİ ADIMLAR: SESLİ ANONS VE UZAKTAN ASANSÖR TAKİBİ

EGO Genel Müdürü’nün sesli anons sistemi ihalesine çıkıldığını duyurduğunu söyleyen Yavaş, yürüyen merdiven ve asansörlerdeki sabotajlara da değindi:

“Televizyonlarda görüntülerini görüyorsunuz. Merdivenleri kullanırken butona basarak çalışmamasını sağlayıp kendince bir iş yaptığını zannediyorlar ama işte kendisinden sonra gelecek olan bir yaşlının ya da engellinin nasıl çıkacağını maalesef düşünmüyorlar. Asansörleri bir yazılımla uzaktan takip etmeyi programlıyoruz, inşallah o konuda şikâyetleri de ortadan kaldıracağız.”

Yavaş, kendi dönemindeki hizmetleri saymayı tercih etmediğini belirterek konuşmasını “Ben yönetici olarak ‘şunları şunları yaptım ’ diye övünmek yerine yapamadıklarımızın tespit edilip, konuşulup bize bildirilmesiyle o eksikliklerimizi gidermek için ne yapabiliriz onları konuşmayı tercih ediyorum” sözleriyle tamamladı.

YAMAN: “3 ARALIK BİR KUTLAMA GÜNÜ ASLA DEĞİL”

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, “3 Aralık bir kutlama günü asla değil. ‘Sevgi bütün engelleri yener’, ‘Her birimiz bir engelli adayıyız’ gibi klişe laflardan artık kurtulmamız gerekiyor. Bizim amacımız engellilerin gerçek sorunlarını saptayıp ve veriyi doğru yönetip bir sorunumuz da o çünkü engellilerin gerçek sayısı bilinmiyor bu ülkede. Veriyi saptayıp, veriyle yönetip nerede ağırlık varsa ekonomik özgürlüklerini sağlayıp, istihdama katıp onları yaşamın içine yerleştirme sorumluluğumuz var. Dolayısıyla 3 Aralık bu sorumlulukların kanun yapıcılara hatırlatıldığı gündür” dedi.

NEKİŞ: “BİZLER İÇİN ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NI KURDU”

AKK Engelli Meclisi Dönem Sözcüsü Ümit Zafer Nekiş, Büyükşehir Belediyesi’nin AKK Engelli Meclisi’nin sunduğu tavsiye kararlarını ilgiyle takip ettiğinin altını çizerek, “Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş, Engelli Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulması önerimizi dikkate alarak bizler için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kurdu” diye konuştu.

AKK Engelli Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, “Bugün kutlanılacak bir gün değil, farkındalık yaratılacak bir gün” diyerek konuşmasında erişilebilirliğe dikkat çekti ve Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz ve erişilebilir bir Başkent çalışmalarına değindi. Çınar, “Sayın Başkanım lütfen hiç kimseyi duymayın, hiç kimseyi dinlemeyin. Engelliler sizin yanınızda, sonuna kadar mücadelenizde sizi destekliyor. Engelliler sizi çok seviyor, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ERSOY: “HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR ANKARA DİLİYORUM”

AKK Yürütme Kurulu Üyesi Edibe Sinem Ersoy da engelsiz bir Ankara hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Erişilebilirlik, küçücük bir azınlığın talebi değil, bu kentin tam merkezinde duran bir demokrasi meselesidir. Erişilebilirlik bir lütuf değil, haktır. Engelsiz Ankara ise hayal değil, ortak görevimizdir. Yerelde erişilebilirlik sorunlarını tek tek tespit ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte gerçekten herkes için erişilebilir bir Ankara diliyorum.”

MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman ise, “Başarı sadece sahada kazanan kupa ile ölçülmez. Gerçek başarı, yaşadığımız kentteki dezavantajlı bireylere dokunabilmek, onların hayatına değer katabilmektir. Ankaragücü yalnızca bir spor kulübü değil, 115 yıllık köklü geçmişiyle Ankara'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, spordan sanata, eğitimden istihdama kadar her alanda fırsat eşliğine sahip olmalarını sağlamak bizim toplumsal sorumluluğumuzun temel parçasıdır. Unutmamalıyız ki engeller bir bireyin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

ENGELLİ ÇOCUKLAR ANKARAGÜCÜ ANTRENMANINI İZLEDİ

Panel sonrası MKE Ankaragücü, A Takım antrenmanını engelli çocuklara açık gerçekleştirdi. Çocuklar ve aileleri profesyonel sporcularla bir araya gelme, antrenmanı yakından izleme ve saha atmosferini deneyimleme şansı yakaladı.