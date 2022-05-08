ABB'den 3 yılda yayın rekoru: Canlı yayımlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlatılan canlı yayın uygulaması 3’üncü yılını doldurdu. ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden son 3 yılda 2 bin 605 ihale yayımlanarak, canlı yayın rekoru kırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle şeffaf belediyecilik uygulamalarından biri olarak başlatılan mal ve hizmet alım ihaleleri, 3 yıldır kesintisiz olarak canlı yayımlanmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye’ye örnek olan uygulama sayesinde hem firmalar hem de vatandaşlar 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlanan Büyükşehir, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile tüm bağlı iştiraklere ait mal ve hizmet alım ihalelerini ilgiyle takip ediyor.

36 AYDA 2 BİN 605 İHALE CANLI YAYIMLANDI

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda 8 Mayıs 2019-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 bin 605 ihale kayıt altına alınarak canlı yayımlandı.

36 ayda altyapı çalışmalarından kentsel dönüşüme, Halk Ekmek büfe kura çekilişinden taşınmazların kiraya verilmesi ve satışına kadar birçok ihale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in önemli ve öncelikli ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurdu.

Canlı ihale döneminde 3’üncü yılını dolduran ABB bir yandan serbest rekabet ortamı sağlarken bir yandan da kırım oranlarında yaşanan yüksek artış nedeniyle tasarruf da elde etti.