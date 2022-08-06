  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den dev proje: Ego otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

ABB'den dev proje: Ego otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

ABB'den dev proje: Ego otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.

EGO OTOBÜSLERİNDE ÜCRETSİZ İNTERNET DÖNEMİ BAŞLIYOR

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti şimdi de EGO otobüslerinde hayata geçiyor.

150 GB İNTERNET HİZMETİ

Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi.

8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.

Etiketler ABB proje ego otobüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Navigasyon kurbanı oldu: TIR ara sokakta sıkıştı
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte indirim yapıldı
Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Erdoğan'dan Rusya ziyareti dönüşü sonrası KPSS açıklaması
Polise hakaret eden milletvekili konuştu
Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi
Fahiş zam yapan ev sahipleri yandı: Kiracılara ücretsiz avukat desteği geliyor
Erken emekli olmak isteyenler dikkat! İşte madde madde EYT için 8 formül
Yargıtay kararını verdi: Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye…
Harekete geçildi: MEB'den kayıt parası açıklaması