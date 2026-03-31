ABB'den Evlilik Rehberim seminer programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hem yeni evli hem de evlilik hazırlığındaki Başkentli çiftlere yönelik olarak “Evlilik Rehberim” adlı seminerler düzenlemeye başladı.

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen seminerlerin ilki Yenimahalle Cemre Parkı içerisinde bulunan Kişisel Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminerde; aile yapısı, eşlerin rol ve sorumlulukları, sağlıklı iletişim, problem çözme becerileri ve tartışmaları doğru yönetme yöntemleri ele alındı.

BİLİNÇLİ EŞ, HUZURLU YUVA VURGUSU

Çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını sağlamak, beklentileri netleştirmek ve evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Bilinçli Eş, Huzurlu Yuva” anlayışına dayalı seminer programının çiftlerin daha bilinçli hareket etmelerine ve karşılaşabilecekleri sorunları daha kolay aşmalarına yardımcı olması hedefleniyor.

“Evlilik Rehberim” seminer programına katılmak isteyen Başkentliler başvurularını https://danismanlik.ankara. bel.tr/EvlilikRehberim adresi üzerinden yapabilir, detaylı bilgi için 0 (312) 507 39 54 numaralı telefon hattından iletişime geçebilirler.

“AMACIMIZ ÇİFTLERİN EVLİLİKLERİNİ SAĞLAM BİR TEMEL ÜZERİNE İNŞA ETMELERİ”

Çiftlere rehberlik ettiklerini belirten Kişisel Gelişim Merkezi İdarecisi Kübra Hüyük, programın bilinçli ve sağlam temelli evlilikler oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Hüyük, şu ifadeleri kullandı:

“Bilinçli Ev Huzurlu Yuva anlayışıyla tasarlamış olduğumuz bu programda amacımız çiftlerin birbirini daha iyi anlaması, evlilikleri sağlam bir temel üzerine inşa etmeleridir. Ankara Büyükşehir Belediyesi düğün salonu hizmetimizden yararlanan çiftlerimiz başta olmak üzere evlilik hazırlığında olan ve evliliğin ilk yıllarında olan çiftlerimiz programımıza davetlidir.”