  4. ABB'nin yoğun bakım ve koruması altındaki baharın simgesi sakuralar çiçek açtı

Baharın en güzel görüntülerinden birini oluşturan ve Dikmen Vadisi’nde bulunan sakura ağaçları çiçek açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahar simgesi hâline gelen sakura ağaçlarının sağlıklı gelişimi ve gelecek yıllarda da aynı güzelliği yaşatabilmesi için bakım ve koruma çalışmalarına devam ediyor.

Dikmen Vadisi’nde renkleriyle görsel şölen oluşturan sakuralar, Başkentlilerin yoğun ilgisini görürken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de bu eşsiz güzelliğin korunması için bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Akpınar Vadisi’nde bulunan sakura, süs eriği ve süs elması ağaçları baharın gelişiyle birlikte yeniden renkli görüntüler oluşturdu. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar, pembe ve beyaz çiçekleriyle fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

SAKURALAR İÇİN YOĞUN BAKIM ÇALIŞMASI

Sakuraların korunması için yoğun çalışmalar gerçekleştiren ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; Prunus (sakura/süs kirazı-süs eriği) ve Malus (süs elması) türü ağaçlarda hastalık ve zararlılara karşı düzenli mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ankara’nın iklim koşullarının bu türler için tam uygun olmaması nedeniyle ağaçlar daha hassas bir bakım sürecine ihtiyaç duyarken, hibrit yapıda olan sakuralar hastalıklara karşı daha duyarlı olabiliyor. Ekipler tarafından Dikmen Vadisi’nde yapılan teknik incelemelerde; ağaçların bulunduğu dolgu toprak yapısı ve yüzeye yakın moloz tabakası nedeniyle kök gelişimlerinin sınırlı kaldığı, bunun da su ve besin erişimini zorlaştırdığı tespit edildi.

ABB, sakura ağaçlarının korunması için farklı kurumlarla teknik iş birliği de yürütüyor. Yalova Karaca Arboretumu, İzmir Urla Uzbaş Arboretumu, Türk Japon Vakfı ve Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile koordineli çalışmalar devam ederken, rutin bakım uygulamaları da aralıksız sürdürülüyor. Ayrıca Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Akpınar Vadisi’nde gövde içi enjeksiyon tedavileri uygulanırken süreç uzman ekipler tarafından takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, zarar gören ya da kuruyan ağaçların yerine ANFA Peyzaj ekipleri aracılığıyla yeni ağaç dikimlerini de sürdürüyor.

