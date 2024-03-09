Ahmet Akın: ''Asrın siyasi ahlaksızlığını yapanlar vaatlerimi de kopyalamış''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Gönen’de yaptığı mitingte coşku doruğa ulaştı.

CHP’li Akın, “Benle aynı isimde ‘kopya aday’ çıkararak asrın siyasi ahlaksızlığını yapanlar şimdi de sosyal yardım vaatlerimi kopyalamış. Yarın (bugün) yapacakları toplantıda, 10 NUMARA KART’la vereceğimiz sosyal destekleri kopyalamış, makyajlamış hileyle kendi projesiymiş gibi anlatacakmış. Beş yıldır aklın neredeydi? Neden bugüne kadar kılını kıpırdatmadın? hayatınız kopya, hayatınız alavere dalavere olmuş” dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, memleketi Gönen’de kalabalık bir hemşeri grubu tarafından karşılandı. Plevne Camisi’nin önündeki meydana sığmayan Gönenliler, evlatları Ahmet Akın’a sevgi gösterilerinde bulundu. CHP’li Akın, koltuklarını kaybedeceklerini anlayanların hile üstüne hile yapmaya başladığına dikkat çekerek, “Hemşerilerim, 31 Mart’ta sandığa gittiğinizde pusulada iki tane Ahmet Akın olacak. Biri öz evladınız, Cumhuriyet Halk Partisi’nin logosu altında seçime giren ben Ahmet Akın. Diğeri de hizmet yerine makyaj yaparak Balıkesir’in beş yılını heba eden ve şimdi kaybedeceğini anlayınca her türlü hileye başvuran mevcut yönetimin çıkardığı bağımsız Ahmet Akın. Balıkesir’i Türkiye’ye rezil ettiler hemşerim. Ankara’da, İstanbul’da ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Asrın siyasi ahlaksızlığı’ diyorlar. Bu duruma çok üzülüyorum. Çünkü bu bir hakaret ama bana yapılmış bir hakaret değil. 1 milyon 300 bin Balıkesirli hemşerime yapılmış büyük bir hakaret. Balıkesir’de yaşayan 1 milyon 300 bin kişiyi aptal yerine koyuyorlar. Kuva-yi Milliye’nin yiğit evlatları bu oyunu sandıkta bozar hemşerim. CHP logosu altındaki Ahmet Akın’a mührü vurur, bu makyajcı, hileci yönetime 31 Mart’ta gereken cevabı verir” diye konuştu.

‘HİLECİLER DUR DURAK BİLMİYOR’

CHP’li Akın, mevcut yönetimin hilecilikte sınır tanımadığını belirterek, “Bakın hemşerim bu hileciler dur durak bilmiyor. Şimdi yapay zekayla benim sesimi kopyalamaya çalışıyorlar. Şöyle bir hile yapmak için harekete geçtiler. Efendim benim kopyalanmış sesimle size bilgisayar üzerinden telefon açacaklar, o ses de diyecek ki ‘Ben Ahmet Akın. Efendim neymiş, bağımsız adayım.’ Yahu bunların yaptıkları şeytanın aklına gelmez. Hemşerim hilecilerin planları bununla da bitmiyor. Şimdi önümüz Ramazan. Şimdiden hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bu hileci yönetim ve ekibi, gitmiş boş içki şişeleri toplamış, bizim ziyaret ettiğimiz yerlerde arkamızdan gelip o şişeleri yere atıp video çekeceklermiş. Sonra da bunlar ‘Ramazan’da içki içiyor’ diye kara propaganda yapma derdindelermiş. Allah kuru iftiradan saklasın. Görüyorsunuz değil mi hemşerim? Bu hileci Başkan ve ekibi artık kontrolden çıkmış durumda. Kaybedeceklerini anladılar, korkuyorlar. Seçimde mertçe rekabet etmek yerine namertçe hilelere başvuruyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır hemşerim” ifadelerini kullandı.

‘VAATLERİMİ DE KOPYALAMIŞLAR’

Büyükşehir’deki hilecilerin, Ahmet Akın’ın 25 Şubat’ta Büyük Balıkesir Buluşması’nda açıkladığı önemli projelerini de çaldığını anlatan CHP’li Akın şunları söyledi:

“Makyajcılar, hileciler, Balıkesir’in beş yılını algıyla boşa geçirenler bir de utanmadan projelerimi çalıyor. Hemşerim ben aylardır Balıkesir’i karış karış geziyorum ve sosyal yardımları artıracağımı, insan onurunu kırmayan şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağımı söylüyorum. Bu projemiz 10 NUMARA KART üzerinden ilerleyecek. Bu kartlar herkeste olacak. Sosyal yardım alanla almayanı kimse ayırt edemeyecek. Tüm destekler nakit olarak bu karta yatacak. Karttaki para sadece Balıkesir esnafında kullanılacak. Ahmet Akın’ın 10 NUMARA KART’ını bırak Balıkesir’i Türkiye tanıdı. Davet edildiğim televizyon programlarında da anlatıyorum. Ve hemşerim bu sistem Ankara’da Mansur Yavaş tarafından uygulanıyor, tıkır tıkır işliyor. Biz Balıkesir’de daha iyisini yapacağız, o bizim aramızda. Şimdi ben yardımları anlatıyorum ya, hileciler, makyajcılar da yarın (bugün) yapacakları toplantıda bu projeyi kopyalamaya karar vermiş. Yahu hayatınız kopya, hayatınız alavere dalavere olmuş. Ben sizin huzurunuzda sormak istiyorum. Beş yıldır aklın neredeydi? Belediyenin bütçesinde bu yardımları dağıtabilecek para var. Niye beş yıl boyunca yapmadın? Bu para babanın parası değil. Vatandaşın kendi parası. Hemşerim Balıkesir’in refahı, huzuru için bugüne kadar kılını kıpırdatmayan hilecilerin bu saatten sonra size hiçbir faydası olmaz.”

‘120 BİN TL DESTEK GELİYOR’

CHP’li Akın, “Ben yapacağımız destekleri burada bir kez daha sıralayayım. Hileciler belki eksik anlamıştır bir daha dinlesinler” diyerek şunları kaydetti:

“Askere gidecek kardeşime 5 bin TL, 65 yaş üstü büyüklerimize yıllık 20 bin TL, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 30 bin TL, ev kadınlarına, dul ve yetim kardeşlerime yılda bir kez 20 bin TL, engelli hemşerilerime yılda bir kez 5 bin TL, Gazilerimize Cumhuriyet Bayramı’nda 5 bin TL, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan’da 2 bin 500 TL gıda, 5 bin TL yakacak yardımı, 0-4 yaş çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere aylık 1000 TL, bebeği olanlara 2 bin TL bez ve mama desteği vereceğiz. 65 yaş üstü büyüklerimiz ile yanında 7 yaşına kadar çocuğu olan anneler ve ilkokul öğrencileri ulaşımı ücretsiz kullanacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımız su faturasını yüzde 50 indirimli ödeyecek. Ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Vize, final ve üniversite giriş sınavlarına giden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. İlk defa iş kuracak kadın ve genç girişimcilere 120 bin TL teşvik desteği, tüm çiftçi kardeşlerime ücretsiz sulama, tüm arıcı kardeşlerime ücretsiz kovan, yetiştirici kardeşlerime damızlık kuzu desteği, 6 milyon zeytin ağacından 6 bin öğrenciye burs, Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 15 bin TL burs veriyoruz. Hayırlı olsun.”