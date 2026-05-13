Akıllı şehirler için tüm paydaşlar Muğla’da bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Akıllı Şehir Stratejisi ile Muğla’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm Projesi” paydaş toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımı ile Cengiz Bektaş Kent Belleği’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi ve kent genelinde veri temelli yönetim anlayışını yaygınlaştırmayı hedeflediği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen “Akıllı Şehir Stratejisi ile Muğla’da Yeşil ve Dijital Dönüşüm Projesi” ilk toplantısı Cengiz Bektaş Kent Belleği’nde yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje ile belediyenin tüm daire başkanlıkları, iştirakleri ve ilgili paydaş kurumları kapsayan bütüncül bir dönüşüm sürecinin yürütülmesi hedefleniyor. GEKA tarafından sağlanacak 400 bin TL tutarındaki teknik destek finansmanı ile yürütülecek proje kapsamında; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, veri yönetimi ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik eğitim programları ile paydaş toplantıları başladı. Bu proje ile aynı zamanda Çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yerel Kalkınma Hamlesi yaklaşımı doğrultusunda yerelde veri temelli yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini ve dijital dönüşüm altyapısının kurumsallaştırılması da hedefleniyor.

İlk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde GEKA yöneticileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yerel yönetimler, odalar ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.

Tansu Özcan; “Günümüz Şehirlerinin En Büyük Problemi Dağınık Veri Yapısı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Tansu Özcan ise akıllı şehir yaklaşımının yalnızca teknoloji yatırımlarıyla açıklanamayacağını belirterek, asıl meselenin şehirlerin kendi verisini okuyabilme ve bu veriyi yönetsel kapasiteye dönüştürebilme becerisi olduğunu söyledi. Günümüzde şehirlerin en büyük probleminin veri eksikliği değil, dağınık veri yapısı olduğunu ifade eden Özcan, farklı kurumlarda bulunan ulaşım, altyapı, afet, çevre ve nüfus verilerinin birbirinden kopuk şekilde tutulmasının sağlıklı karar üretimini zorlaştırdığını vurguladı.

Başkan Aras; “Akıllı Şehirler İle İlgili Yaptığımız Çalışma Tüm Paydaşları Bir Araya Getiren Yeni Bir Filiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şehirlerin iyi yönetilebilmesi için doğru ve güvenilir verilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve bu verilerin oluşması için tüm kurum, kuruluşların iş birliği içinde olması gerektiğini belirtti.

Başkan Aras; “Ülkemizin yetiştirdiği çok önemli değerlerden biri olan Cengiz Bektaş’ın kentimize kazandırdığı bu güzel merkezde birlikteyiz. Burası hem kent müzesi haline gelecek hem de kenti bir araya getiren, aktif kullanılan bir merkez olacak. Bu vesile ile Cengiz Bektaş’ı saygı ile anıyorum.

Akıllı Şehirler felsefesi sadece teknolojiden ibaret değil. Düzenli depolanmış, güvenilir veriler ve bu verilere ihtiyaç olduğunda ulaşabilmek. Daha sonra o verileri işleyerek projelere ve karar mekanizmalarına dönüştürmek. Plan yapmadan yola çıkmak doğru değil. Muğla Planlama Ajansı’mızı kurmamızın sebebi de buydu. Bugün akıllı şehirlerle ilgili yaptığımız çalışma yeni bir filiz. Kentin bütün paydaşları bir araya gelecek, fikirlerini ortaya koyacak ve beraber bir strateji oluşturacağız. Dünya’da Barselona örneğinde olduğu gibi her şey planlı, düzenli olunca ortaya huzurlu bir kent çıkıyor. Bir kent iyi yönetiliyorsa bilgi vardır, veri vardır. Örneğin vatandaşların sosyal durumları, ulaşım hareketlerindeki veriler, su sarfiyatı, kayıp kaçak, afetlere karşı hazırlık. Tüm bunlarla ilgili GEKA desteği ile başlattığımız proje ile verileri toplayacağız. Bu süreçte tüm kurumlarımızla iş birliği içinde olacağız. Çünkü herkesin söyleyecek sözü, tecrübesi var.” dedi.