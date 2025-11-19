Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çekici hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafikte arızalanan veya hafif hasarlı kazaya karışan araçların sürücü mağduriyetini en aza indirmek amacıyla başlattığı “Ücretsiz Çekici Hizmeti”ni sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. Başkent'te kış şartlarının başlamasıyla yolda kalan sürücülere hızlı çözüm sunan “Ücretsiz Araç Çekici Hizmeti”ni devreye alıyor.

ÇEKİCİLER 7 FARKLI NOKTADA GÖREV YAPACAK

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu belirlenen 7 noktada Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ait kayar kasalı çekiciler görev yapacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet, 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren hafta içi her sabah 07.30-09.30 ile akşam 16.30-19.00 saatleri arasında verilecek.

ARAÇLAR ÜCRETSİZ OLARAK GÜVENLİ BÖLGELERE ÇEKİLECEK

Arızalanan veya hafif hasarlı kazaya karışan araçlar, emniyet kontrolünde güvenli bölgelere ücretsiz olarak çekilecek.

Çekicilerin konuşlanacağı noktalar şu şekilde:

· İstanbul Yolu Çıkış İstikameti Bölge Trafik Önü

· Samsun Yolu Aydınlık Kavşak Üstü

· Eskişehir Yolu Merkez İstikameti Bilkent Köprü Altı

· Konya Yolu Merkez İstikameti Shell Benzinlik Önü

· Anadolu Bulvarı Merkez İstikameti Ankara Demir Önü

· Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Fruko Kavşağı Uygun Nokta

· Turan Güneş Bulvarı Merkez İstikameti Ahlatlıbel Köprü ile Panora Kavşak Arası Uygun Nokta

KAZA TESPİT TUTANAĞI TALEP EDEN VATANDAŞLARA ULAŞTIRILACAK

Tüm çekicilerde Kaza Tespit Tutanağı bulundurulacak ve talep eden vatandaşlara anında teslim edilecek. Ayrıca ihtiyaç duyan sürücülere Zabıta Dairesi Başkanlığı Motorize Timleri tarafından da tutanak ulaştırılacak.

KOORDİNASYON VE İHBAR İÇİN TEK NUMARA: 0312 507 41 00

Vatandaşlar yolda kaldıklarında veya çekici hizmetine ihtiyaç duyduklarında Zabıta Daire Başkanlığı Garaj Amirliği’nin 0312 507 41 00 numaralı telefonunu arayarak yardım talebinde bulunabilecek. Oluşturulan WhatsApp koordinasyon grubu sayesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimler arasında anlık iletişim sağlanacak.