  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'in Giysi Yıkama Merkezleri başkentli öğrencileri bekliyor

Ankara Büyükşehir'in Giysi Yıkama Merkezleri başkentli öğrencileri bekliyor

Ankara Büyükşehir'in Giysi Yıkama Merkezleri başkentli öğrencileri bekliyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Giysi Yıkama Merkezleri ile öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen merkezler, Başkent’te eğitim gören üniversite öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme hizmeti veriyor. “Ders Çalışmak Sizden, Giysilerinizi Yıkamak Bizden” sloganıyla başlatılan projeyle öğrencilerin eğitim bütçelerine katkı sağlanırken, yaşlı ve engelli vatandaşların da gündelik yaşam yükü hafifletiliyor.

DÖRT FARKLI NOKTADA HİZMET

Kurtuluş, Beşevler, Araplar ve Gazi’de bulunan dört farklı merkezde, pazar günleri ve resmi tatiller hariç haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet sunuluyor. Üyelik sistemiyle çalışan merkezlerde öğrenciler ve vatandaşlar, herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden, yalnızca çamaşırlarını teslim ederek hizmetten faydalanabiliyor.

Merkezlerin adresleri şöyle:

- Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: Bahçelievler 1. Cadde 58. Sokak No: 12/A

- Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10

- Araplar Giysi Yıkama Merkezi: Araplar Mahallesi 1636. Sokak No:23/F

- Gazi Giysi Yıkama Merkezi: Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi Atasoy Sokak No:7/A

200 BİN KİLO ÇAMAŞIR YIKANDI             

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 10 bin öğrenciye ait, 200 bin kiloya yakın çamaşırın yıkandığı Giysi Yıkama Merkezlerine, Başkent’te yaşayan üniversite öğrencileri hizmetten yararlanmak için, 2 adet fotoğraf, öğrenci belgesi, yurt belgesi veya kira kontratları ile birlikte merkezlere giderek başvurabilecekler.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Ankaralı üniversite öğrencilerinin çamaşırlarını yıkadığını belirten Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin, “Üniversite öğrencilerimizin çamaşırlarını ücretsiz yıkıyor, kurutuyor ve isterlerse ütülüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ‘Üniversite Ankara’da okunur’ diyerek, tüm öğrencilerimizin yıllardır yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“BURASI SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÇOK İYİ BİR ÖRNEĞİ”

Yaklaşık 9 aydır hizmetten faydalandığını dile getiren öğrenci Miraç Erdemiray ise şöyle konuştu:

“Öğrenci evinde kalıyorum, yaklaşık 8-9 ay önce çamaşır makinem bozuldu, ilk gelişim o zamana denk geliyor. Daimi olarak geliyorum. Burası gerçekten sosyal belediyeciliğin çok iyi bir örneği… Çalışanları güler yüzlü… Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum böyle bir çalışma için, öğrencilerin yanında oldukları için…”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İki yaşındaki minik kız çocuğu korkunç bir şekilde can verdi İki yaşındaki minik kız çocuğu korkunç bir şekilde can verdi Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu
AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı Çocuklarınına dehşeti yaşatan annenin hayatını çocukları kurtardı! Çocuklarınına dehşeti yaşatan annenin hayatını çocukları kurtardı! 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı