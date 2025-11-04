Ankara Büyükşehir'in Giysi Yıkama Merkezleri başkentli öğrencileri bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Giysi Yıkama Merkezleri ile öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen merkezler, Başkent’te eğitim gören üniversite öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme hizmeti veriyor. “Ders Çalışmak Sizden, Giysilerinizi Yıkamak Bizden” sloganıyla başlatılan projeyle öğrencilerin eğitim bütçelerine katkı sağlanırken, yaşlı ve engelli vatandaşların da gündelik yaşam yükü hafifletiliyor.

DÖRT FARKLI NOKTADA HİZMET

Kurtuluş, Beşevler, Araplar ve Gazi’de bulunan dört farklı merkezde, pazar günleri ve resmi tatiller hariç haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet sunuluyor. Üyelik sistemiyle çalışan merkezlerde öğrenciler ve vatandaşlar, herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden, yalnızca çamaşırlarını teslim ederek hizmetten faydalanabiliyor.

Merkezlerin adresleri şöyle:

- Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: Bahçelievler 1. Cadde 58. Sokak No: 12/A

- Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10

- Araplar Giysi Yıkama Merkezi: Araplar Mahallesi 1636. Sokak No:23/F

- Gazi Giysi Yıkama Merkezi: Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi Atasoy Sokak No:7/A

200 BİN KİLO ÇAMAŞIR YIKANDI

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 10 bin öğrenciye ait, 200 bin kiloya yakın çamaşırın yıkandığı Giysi Yıkama Merkezlerine, Başkent’te yaşayan üniversite öğrencileri hizmetten yararlanmak için, 2 adet fotoğraf, öğrenci belgesi, yurt belgesi veya kira kontratları ile birlikte merkezlere giderek başvurabilecekler.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Ankaralı üniversite öğrencilerinin çamaşırlarını yıkadığını belirten Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin, “Üniversite öğrencilerimizin çamaşırlarını ücretsiz yıkıyor, kurutuyor ve isterlerse ütülüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ‘Üniversite Ankara’da okunur’ diyerek, tüm öğrencilerimizin yıllardır yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“BURASI SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÇOK İYİ BİR ÖRNEĞİ”

Yaklaşık 9 aydır hizmetten faydalandığını dile getiren öğrenci Miraç Erdemiray ise şöyle konuştu:

“Öğrenci evinde kalıyorum, yaklaşık 8-9 ay önce çamaşır makinem bozuldu, ilk gelişim o zamana denk geliyor. Daimi olarak geliyorum. Burası gerçekten sosyal belediyeciliğin çok iyi bir örneği… Çalışanları güler yüzlü… Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum böyle bir çalışma için, öğrencilerin yanında oldukları için…”