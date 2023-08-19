Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “Ankara Miras Şantiye Gezileri” devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “Ankara Miras Şantiye Gezileri” devam ediyor. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları süren Roma Tiyatrosu ile Arkeopark’ta vatandaşlar alanı rehberler eşliğinde gezerken, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin 2 bin 800 yıllık tarihine ışık tutan yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını vatandaşlara açmaya devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN MİRAS ŞANTİYE GEZİLERİNE YOĞUN İLGİ

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen geziler, Ankara tarihine ilgi duyan ve gerçekleştirilen çalışmaları merak eden vatandaşları bir araya getiriyor.

ABB tarafından düzenlenen Ankara Miras Şantiye Gezilerine öğrenciler, akademisyenler mimarlar, mühendisler başta olmak üzere toplumun her kesiminden ve meslekten vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’ı rehberler eşliğinde gezerek, çalışmalar hakkında bilgi alan vatandaşlar şunları söyledi:

-Gülnur Demirel (TOBB Üniversitesi Mimarlık Fakültesi): “Mimarlık eğitiminde okul dışında da bu türlü deneyimler önem taşıyor benim için ve ilerleyen zamanda da aslında restorasyon ile ilgili bir alana yönelmek istiyorum. Onun için de belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlediğini görünce bir arkadaşımla beraber katılmak istedik.”

-Serhan Altınok: “Genelde Yunan Tiyatrolarına biliriz ama Roma Tiyatrolarını pek kolay kolay bilmeyiz. Bu etkinlik bize büyük bir katkı sağlayacaktır. Kültürü öğrenmek isteyenler de en azından Hattileri, Hititleri, Frigleri bunları da bir nebze olsun kulak kabartarak biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bir tarih ayaklanıyor şu anda.”

-Buse Dicle Kopar: “Ankara'da doğmuş, büyümüş ve okumuş biriyim. Bugün burada bir arkeo gezi alanındayız. Ankara Kalesi ve akabinde Roma Dönemi tiyatrosundayız. Çok yararlı bir gezi oldu bizler için. Daha önceleri burası 82 yılında keşfedildiğini ve 82-86 arasında kazıldığını biliyorum ama daha sonrasında işte ara ara çalışmalar yapıldı ama en kapsamlı çalışma gerçekten bu yıl yapılan olmuş. Gün yüzüne kavuşmuş bir Roma Tiyatromuz var artık.”