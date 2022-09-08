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Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife devam ediyor

Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı sabah saatlerinde indirimli tarife uygulaması, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak kışlık servis programlamasında da devam edecek. 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da tam ücret 6,50 TL’den 4,50 TL’ye düşecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere güvenli, konforlu ve daha ekonomik bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle servis planlamasında kışlık program uygulamasına geçiyor.

 İNDİRİMLİ TARİFE DEVAM EDECEK

Özellikle çalışan vatandaşların ulaşım giderlerine destek olunması ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlatılan indirimli tarife uygulaması kışlık programda da devam edecek.

Şehir içi ulaşımında sadece 06.00 ile 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifeyle, EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da geçerli olacak tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendirilecek.

 HEDEF: TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTARAK TOPLU ULAŞIMA TEŞVİK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara’da ilk kez başlattığı bu uygulamayla, trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatlerin öncesinde, vatandaşların indirimli tarife ile toplu taşımayı kullanması olanaklı hâle getirilirken, vatandaşların toplu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, özel araçları olan Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu taşıma hizmetinin sabah yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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