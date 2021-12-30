Atatürk'ün emaneti Çubuk-1 Barajı 27 yıl sonra suya kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda olan doğal kaynakları yerinde ve doğru yöntemlerle verimli hale dönüştürerek yeniden Başkentlilerin kullanımına açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda olan doğal kaynakları yerinde ve doğru yöntemlerle verimli hale dönüştürerek yeniden Başkentlilerin kullanımına açıyor. Atatürk’ün talimatıyla yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk betonarme barajı Çubuk-1 Barajı’nda 27 yıl aradan sonra tekrar su tutulmaya başlandı. Barajdan elde edilecek su hem bölgedeki yeşil alanların sulamasında hem de tarımsal sulamada kullanılacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş çalışmayı “Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı” sözleriyle duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlı ve daha yaşanabilir bir Başkent için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılından itibaren su birikimi durdurulan Çubuk-1 Barajı’nda Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla birlikte yeniden su tutulmaya başlandı.

“MUTLUYUZ, ATA’MIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Çubuk-1 Barajı’nda ve rekreasyon alanında biriken dip çamurlarının temizlenmesinin ardından 27 yıldır atıl durumda bulunan barajda içme suyu ‘su alma yapısı’, Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalarla aktif hale getirildi.

27 yıl sonra su tutulmaya başlanan Çubuk-1 Barajı’ndan elde edilecek su, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve bölgedeki yeşil alanların sulamasında kullanılacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş çalışmayı “Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı” sözleriyle duyurdu.

YAKLAŞIK 7 MİLYON METREKÜP SU BÖLGEYE CAN SUYU OLACAK

Baraj kapasitesinin yüzde 50’si kadar su tutmayı hedeflediklerini belirten ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Cumhuriyet tarihimizin ilk barajı olan ve 1930 yılında Atatürk’ün talimatıyla yapımına başlanan Çubuk Barajı, maalesef Çubuk Çayı’na ilçenin kanalizasyonun aktarılması ve civardaki besi çiftliklerinin atıklarının baraja verilmesi sebebiyle 1994 yılından sonra baraj işlevini kaybetmiş durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın çevre konusundaki hassasiyetini ve iklim krizi sonucunda suyun öneminin artmasını göz önünde bulundurarak Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız, ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle çalışmalar başlatıldı. Barajda belirli bir miktarda su tutularak temiz suyun Çubuk-1 Rekreasyon alanındaki sulama sistemlerinde ve tarımsal faaliyetlerde kullanmasını amaçlıyoruz. Barajın ilk kuruluş kapasitesi 13,5 milyon metreküp. Biz yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz.”

ÇUBUK- 1 BARAJA REKREASYON ALANI DAHA DA CANLANACAK

Barajda biriktirilen suyun da ‘hasat makinesi’ ile atıklardan temizlenerek en kısa zamanda tarımsal sulamaya uygun hale getirileceğini vurgulayan Alçı, “Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla ayrıca Çubuk-1 Rekreasyon Alanı’ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş temiz suyu vererek hemşehrilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız” dedi.