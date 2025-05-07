Ayvalık’ın yarım asrı aşan su sorunu Başkan Akın’ın vizyonuyla çözülüyor

“Güçlü bir altyapıyı bu şehrin geleceğine miras bırakacağız” diyerek yıllardır üstü kapatılan altyapı sorunlarını çözmek için 20 ilçede kapsamlı bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde BASKİ ekipleri, Ayvalık’taki yüzde 60-70 oranındaki kayıp, kaçağın önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor.

Halk sağlığını tehdit eden durumun ortadan kaldırılması için Ayvalık’ın altyapısında büyük bir dönüşüm başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BASKİ) yürüttüğü “Şebeke Rehabilitasyonu Çalışmaları” tüm hızıyla sürüyor. Ayvalık’ta yaklaşık yüzde 60-70 oranında içme suyu kayıp kaçak oranının önüne geçmek amacıyla, teknolojik yöntemlerle yapılan anında arıza tespiti sayesinde yeraltındaki fark edilmemiş vanalar, kayıp içme suyu hatları ve yer altı su hattı patlakları belirleniyor. İzole alt bölge şebekeler daha küçük kontrollü alanlara bölünerek su kayıpları anlık takip ediliyor.

16 BİN KİŞİNİN KULLANACAĞI KADAR SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

BASKİ’nin Ayvalık’ta içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ve izole alt bölge şebekelerinin oluşturulması için gece ve gündüz dinlemeleri sonucunda; 182 kayıp vana konumu tespiti ile 415 açık vana pozisyonu tespiti yapıldı. 25 kaçak tespiti yapan ekipler, 9 arızanın da onarımını gerçekleştirdi. Yapılan saha çalışmalarında içme suyu temin hattındaki 9 arızanın onarımı sonucunda yaklaşık 40 lt\sn kazanım sağlanırken yaklaşık 16 bin kişinin kullanacağı kadar su kaybının önüne geçildi.

ÖNCE ALTYAPI GÜÇLENECEK, SONRA ÜSTÜ GÜZELLEŞTİRİLECEK

Göreve geldiği andan itibaren şehrin en önemli sorunlarından biri olan altyapıyı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Başkan Akın, “Önce memleketimizin altyapısını yapacağız ki üstünü güzelleştirelim” diyerek çıktığı yolda sorunları tek tek çözüyor. Akın liderliğinde özellikle yaz aylarında artan nüfusuyla öne çıkan Ayvalık’ta “Şebeke Rehabilitasyonu Çalışmaları” gerçekleştiren BASKİ ekipleri, artan su talebi için yeni su kaynakları arayışının yanı sıra mevcut şebeke sisteminin de daha verimli hale getirilmesi için çalışıyor. Bunun yanı sıra BASKİ ekiplerince bölgede gerekli iyileştirmeler yapılmasının ardından şebeke dijital harita sistemine işlenerek daha verimli yönetilmesi sağlanacak. Abone sayaç ve tesisat kontrollerini yapan BASKİ ekipleri kaçak ve usulsüz su kullanımıyla etkili bir şekilde mücadele ediyor. Hidrolik modelleme ile şebekenin basınç ve debi değerleri ideal hale getiriliyor.

Haber3.com Haber Merkezi