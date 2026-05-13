Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Dünya Çiftçiler Günü Mesajı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, dünya toplumları açısından çiftçilerin önemine vurgu yaparak emeğiyle tarlada, bağda, bahçede alın teri döken tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Bağımsız ve güçlü bir Türkiye imajının korunabilmesi için Türk çiftçisine her zamankinden fazla destek verilmesi gerektiğini belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Toprağın bereketini emeğiyle büyüten, soframıza gelen her lokmada alın teri bulunan tüm çiftçilerimiz; bizim için her zaman başlıca önceliğimiz olmuştur. Çünkü Balıkesir’imiz, Kaz Dağlarının dirilik aşılayan atmosferiyle topraklarından bereket fışkıran bir coğrafya. Kuvayımilliye ateşinin yakıldığı bu kıymetli topraklar, rahmetli Yaşar Kemal’in de dediği gibi ‘Adam eksen bitecek’ denli cömert. Biz, bunun farkındayız. Bu anlayışla Balıkesirli çiftçimizi tohumdan fideye, ekipmandan sera gereçlerine kadar her alanda desteklemeye ve onların yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz.

İki denizin kıyısında bir yıldız gibi parlayan Balıkesir’imiz, bereketli topraklarıyla Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biridir. Gönen’den Edremit’e, Bigadiç’ten Bandırma’ya, Sındırgı’dan Manyas’a kadar Balıkesir’in dört bir yanında üreten çiftçilerimiz, bu kentin gerçek kahramanlarıdır. Bizim ışığımız, Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun da ifade ettiği gibi “Milli ekonominin temeli ziraattır.” İşte bu felsefe, bizleri hem muasır hem de coğrafyamızda sarsılmaz yapacak güçtür. Çünkü çiftçilik, sadece üretmek anlamına gelmez. Çiftçilik, sabrın, emeğin, fedakârlığın ve memleket sevdasının adıdır. Sabahın ilk ışığında tarlasına giden, yağmuru da kuraklığı da göğüsleyen, üretimden vazgeçmeyen çiftçimiz; bu ülkenin ve Balıkesir’imizin en büyük güvencesidir.

Bizler, bu anlayışla çiftçimizin emeğinin karşılığını aldığı, gençlerin yeniden köyünde üretmek istediği, toprağın değer gördüğü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Başta Balıkesir Ailem olmak üzere tüm Türk çiftçilerinin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor; bereketli, huzurlu ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum.”

