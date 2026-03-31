Balıkesir Büyükşehir’den Kütüphane Haftası’na Özel Etkinlikler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 62. Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturuyor. Her yaştan kitapsevere hitap eden etkinlik programında kentin dört bir yanında gerçekleşecek atölyeler, masal anlatımları ve kitap kulübü buluşmaları ile kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefleniyor.

Şehrin kültür sanat hayatını canlandıracak birçok önemli projeye imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 62. Kütüphane Haftası kapsamında dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. “Kuvayımilliye Ruhuyla Okuyan Şehir” sloganıyla hazırlanan programda her yaştan kitapsevere hitap eden atölyeler, masal anlatımları ve kitap kulübü buluşmaları oluşturuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Balıkesir’i kültür ve sanatın kalbinin attığı bir kent haline getirme hedefiyle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Kütüphane Haftası’nı bir dizi eğitici ve eğlenceli programla kutluyor. Etkinliklere katılmak isteyenler 0266 502 05 11 numaralı hat üzerinden bilgi alarak, başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ÇOCUKLARA ÖZEL YARATICI ETKİNLİKLER

Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi, Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi başta olmak üzere, şehrin kütüphaneleri miniklerin neşesiyle dolacak. Program kapsamında; 3 boyutlu kitap yapımından kukla atölyelerine, origamiden etkileşimli kitap okuma saatlerine kadar birçok farklı branşta etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocukların hayal dünyasını geliştirmeyi hedefleyen "Hayalimdeki Kütüphane" ve "Resfebe" gibi atölyelerle, okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılması hedefleniyor. Yoğun katılımlarla gerçekleşen “Satır Arası Kitap Kulübü”, “10’un Ayracı” ve “3 Boyutlu Kitap Yapımı Atölyesi” etkinliklerinin ardından 1 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 ve 13.00 saatlerinde iki seans halinde Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi’nde 4-6 yaş grubu için “Hayalimdeki Kütüphane” etkinliği gerçekleşecek. Aynı gün Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi, saat 14.00’te 9-11 yaş arası çocuklar için “Resfebe” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

KİTAPLARI SEVDİREN AKTİVİTELER İLGİ GÖRÜYOR

Çocuklar ve yetişkinlere özel etkinlikler 2 Nisan Perşembe günü “Kukla Yapımı Atölyesi” ile devam edecek. Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi’nde saat 10.00 ve 14.00’te iki seans olarak gerçekleşecek atölye çalışmasında 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, eğlenceli ve eğitimi bir etkinliğe imza atarken 3 Nisan Cuma günü Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi’nde saat 10.30’da “10’un Ayracı” etkinliğiyle çocuklar kendi kitap ayraçlarını tasarlayacak. 4 Nisan Cumartesi günü Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi’nde saat 14.00 itibarıyla 5-7 yaş grubuna özel “Etkileşimli Kitap Okuma Atölyesi: Üç Kedi Bir Dilek” etkinliği hayata geçirilecek. Aynı gün Yeni Mahalle Kütüphanesi’nde ise 4-6 yaş arası çocuklar için saat 15.30’da “Kukla Yapımı Atölyesi” gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kütüphane Haftası kapsamında hazırlanan programın son gününde 5 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan “Etkileşimli Kitap Okuma Atölyesi: Şu Yaramaz Tavşanlar” etkinliği miniklere unutulmaz bir gün yaşatacak. Etkinlik programının finalinde ise Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 15.00 itibarıyla tüm yaş grubuna hitap eden Deniz Soruklu Evren’in “Sevdalı Bulut” isimli müzikli masal anlatımı gerçekleştirilecek. Kütüphanelerin toplumun hafızası ve gelişim merkezi olduğunu vurgulayan etkinlik programı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kentin dört bir yanına yayılacak.