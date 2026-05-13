  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir’den vektörle mücadelede yoğun mesai

Balıkesir Büyükşehir’den vektörle mücadelede yoğun mesai

Balıkesir Büyükşehir’den vektörle mücadelede yoğun mesai
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için haşereyle mücadele çalışmalarını 20 ilçede aralıksız sürdürüyor. Yaz döneminde artan sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı yoğun bir mücadele programı yürüten ekipler, vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmeleri için son teknoloji ekipmanlar ve biyosidal ürünlerle ilaçlama gerçekleştiriyor.

Yaz sezonunda özellikle larva ve uçkun haşerelere yönelik yoğun bir mücadele programı uygulayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Şefliği ekipleri, 20 ilçede ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Mevsimsel şartlar dikkate alınarak yıl boyunca aralıksız devam eden mücadele çalışmalarını yaz aylarında yoğunlaştıran ekipler; sulak alanlar, dere yatakları, durgun su birikintileri ve potansiyel üreme noktalarında düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. İlaçlama faaliyetlerinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise bu çalışmaların dört mevsim sürdürülmesi nedeniyle haşere yoğunluğunda azalma olduğuna dikkat çekti.

YENİ NESİL UYGULAMALARLA ETKİN MÜCADELE

Haşerelerin üreme alanlarının tespiti ve kontrolü için kış aylarında fosseptik, logar ve kanal hatlarında düzenli kanal sisleme uygulamaları gerçekleştiren ekipler, haşerelerin popülasyonunu kontrol altına alıyor. Kullanılan biyosidal Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünlerle ilaçlama faaliyeti gerçekleştiren 104 ilaçlama personeli, 18 ekip sorumlusu ve 58 araç ile 238 farklı ekipman kullanılarak sahada etkin bir mücadele veriliyor. 20 ilçede bir yılda 615 binden fazla karasinek kaynağına ilaçlama yapan ekipler, 285 hektarlık alanda da drone ile son teknoloji ilaçlama gerçekleştirdi. 61 bin 660 yeşil alan ise detaylı olarak ilaçlandı. Bu yıl ilk defa elektrikli kasalı araç ve ULV sistemi projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özellikle dar alanlar, park ve yoğun yerleşim bölgelerinde de hızlı ve çevreci bir mücadele sürdürecek. Haşerelerin üreme alanlarının tespiti ve kontrolü için bireysel farkındalığı da artıran ekipler, vatandaşların ilaçlama faaliyetleriyle ilgili her türlü talep ve istekleri için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi ile iletişime geçebileceklerini belirttiler.

“AHMET AKIN ÇEVRE İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR”

Sazlık bölgelerde sivrisineklerin daha fazla görüldüğünü söyleyen Mustafa Murat, “Genellikle sazlık bir bölgede oturduğumuz için çok fazla sivrisinek oluyor. Bu çevrede oturan bir vatandaş olarak tabii rahatsız oluyoruz. Ahmet Akın hakikaten çevre için çok çalışıyor. Bu çalışmalar çok faydalı oluyor.” diyerek ilaçlama faaliyetlerinin yerinde bir faaliyet olduğunu dile getirdi.

“BİZ ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama faaliyetlerinden memnun kaldığını belirten Erol Aslan, “İlaçlama gerçekten çok güzel oluyor. İlaçlamanın faydaları özellikle ileriye dönük. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra larvaların yok olması açısından çok iyi bir şey. Biz gayet memnunuz. Başkanımız çalışıyor. Bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim.”şeklinde konuştu.

“BU SENE SİNEK PROBLEMİMİZİ MİNİMUMA İNDİRECEĞİZ”

Altınkum Mahallesi Muhtarı Gaye Üzeren, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ilaçlama ekiplerimiz mahallemizde detaylı drone ilaçlaması gerçekleştiriliyor. Umarım bu sene sinek problemimizi minimuma indireceğiz. Mahallemiz barındırdığı özellikler bakımından sinekle maalesef mücadele etmek zorunda. Bu mücadelede çalışan tüm ekiplere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a da teşekkürlerimi iletiyorum.”dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak!
İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı!
Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı!
Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi
Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi
Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti!
Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti!
Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü
Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir yolcu gemisinde daha salgın alarmı: 1 yolcu öldü, bin 700 kişi karantinaya alındı! Bir yolcu gemisinde daha salgın alarmı: 1 yolcu öldü, bin 700 kişi karantinaya alındı! Ünlü ekonomist ''altında 10 yıllık büyük döngü başladı'' deyip altında yeni tahminini açıkladı! Ünlü ekonomist ''altında 10 yıllık büyük döngü başladı'' deyip altında yeni tahminini açıkladı! Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var! Dünyanın en iyi Türk yemekleri açıklandı: Listenin zirvesinde sürpriz var! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti! Ekranların iddialı dizisinin fişi çekildi, izleyici final kararına isyan etti! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Atama ve yer değiştirme sistemi sil baştan değişti Atama ve yer değiştirme sistemi sil baştan değişti Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü
Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi Metin Akpınar'ın son hamlesi DNA testiyle kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nu çılgına çevirdi CHP'den AK Parti'ye geçti, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde'' deyip müjde siyasetine başladı CHP'den AK Parti'ye geçti, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde'' deyip müjde siyasetine başladı İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak! İslam Memiş'in Mayıs ayı sonu altın tahmini olay olacak! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor!