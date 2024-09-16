Balıkesir'de cankurtaranlar 97 can kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Ağustos ayında 97 kişiye yardım elini uzattı. 32 kule, 7 bot, 4 jet ve 74 personelden oluşan cankurtaran ekipleri halkın can güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı olan şehirlerimizdeki sahillerde hizmet vermeye devam ediyor. Sadece ağustos ayı içerisinde; 18 suda boğulma, 37 ilk yardım, 15 kaybolma, 27 kurtarma olmak üzere toplamda 97 olaya müdahale ederek vatandaşların sahil ve denizdeki güvenliğini sağladı. Toplamda; 32 kule, 7 bot, 4 jet ve 74 personelden oluşan cankurtaran ekipleri, yaz boyu vatandaşların can güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştı.

GÜVENLE DENİZE GİRDİLER

Balıkesir’in mavi bayraklı plajlarını tercih eden vatandaşlar ve turistler gönül rahatlığıyla denize girebilmenin tadını çıkardı. Özveriyle çalışan cankurtaran ekipleri hem denizde hem de sahilde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için çalıştı. Yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve konforlu bir tatil geçirmesine olanak sağlayan cankurtaranlar, tertemiz denizlere girmenin keyfini sürdü.