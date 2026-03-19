Bayram Muratpaşa'da güzel
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal tesisleri, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kapalı olacak. Açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park ile belediyeye ait kafe ve restoranlar bayramın ikinci gününden itibaren yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin kent parklarında yer alan sosyal tesisler, bayramın ilk günü hizmet vermeyecek. Ziya Gökalp Kent Parkı’ndaki Deniz Yüzü Kafe ile Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan Antalya Lokantası, Dağ Yakası ve Kültür Kafe, bayramın ikinci gününden itibaren 08.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Belediyenin açık hava çocuk oyun alanı Teneffüs Park da bayramın ilk günü kapalı olacak. Park, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Falez sahil bandında yer alan Engelsiz Kafe de bayramın ilk günü kapalı olacak. Kafe, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediyenin ana hizmet binası yanında bulunan Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çarşısı, bayram boyunca 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

NÖBETÇİ EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Muratpaşa Belediyesi’nin 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi, bayram süresince de kent sakinlerinin dilek, öneri ve şikayetlerini almak üzere 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Sağlık Hizmetleri müdürlüklerinde görevli nöbetçi ekipler, hizmetlerin aksamaması için bayram boyunca görev başında olacak. Evde bakım ve veterinerlik hizmetlerinde de nöbetçi ekipler çalışmalarını sürdürecek.

KÜLTÜR-SANAT SEVERLERE

Muratpaşa Belediyesi, bayramda kültür-sanatla ilgilenmek isteyenler için de alternatif sunuyor. Belediyenin kültür-sanat dergisi AntSanat, “Çizgi Romanı Sanat Yapanlar” başlıklı 22’nci sayısıyla okurlarla buluşuyor. Derginin tüm sayılarına ve güncel içeriklerine antsanat.net adresinden erişilebiliyor.

 

