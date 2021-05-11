Belki ayrı evlerde, belki ayrı kentlerde ama daima birlikte

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl da Ramazan Bayramı’nı biraz buruk ama dayanışma ve kardeşlik duygularını derinden hissederek idrak ediyoruz. Bayramlarımızı özgürce, sevdiklerimize sarılarak, küçüklerin büyükleri ziyaret ettiği, hısım-akraba ve arkadaşların birbirlerine gidip geldiği günlerde olduğu gibi kutlamayı özledik. Ancak koronavirüsle mücadele ederken çok dikkatli davranmamız gereken günlerden geçiyoruz.

Bu bayramda sevgimizi, saygımızı ve muhabbetimizi kalben gösterip, dayanışma, kardeşlik ve birliktelik duygularımızı birbirimize hissettirerek, belki ayrı evlerde, belki ayrı kentlerde ama ruhen birlikte kutlama gerçekleştireceğiz.

Önümüzdeki bayramlarda koronavirüs salgınından kurtulmak için kurallara uyarak yaşamaya bir süre daha devam etmek zorundayız.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizle dayanışmamız her koşulda devam edecektir.

Ramazan Bayramı’nın Adana’mıza, ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Başta hemşehrilerim olmak üzere, vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum…

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı