Beşiktaş Belediyesi’ne Avrupa Konseyi’nden ödül

Beşiktaş Belediyesi Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week-ELDW) kapsamında, ''Yerel topluluklar: Demokratik Dayanaklılığı Ön Plana Çıkarmak'' teması ile ''Yılın Partner Kuruluşu'' unvanına layık görüldü.

Beşiktaş Belediyesi, 2019 yılından itibaren başlattığı yenilikçi çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, ‘Yerel Topluluklar: Demokratik Dayanaklılığı Ön Plana Çıkarmak’ temasıyla ‘Yılın Partner Kuruluşu’ unvanını kazandı. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın 2024 yılı etkinliklerinin değerlendirildiği yıllık koordinasyon toplantısı 26 Şubat 2025’te Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi’nde gerçekleşti. Bu prestijli ödül, Beşiktaş Belediyesi’nin yerel demokrasi, katılımcılık ve toplum temelli projelerdeki başarılarının bir sonucu olarak takdim edildi. Beşiktaş Belediyesi AB Erasmus+ Projeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlediği network etkinlikleri, Beşiktaş Uluslararası Toplantısı ve Paydaş Buluşmaları, kadınlara ve gençlere yönelik yapılan çalışmalar, 65+ Yaşam Ofisi tarafından yaşlılara sunulan gerontomimari, podoloji, yaşlılık deneyim atölyeleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma hizmetleri, 65+ dijital okuryazarlık eğitimleri gibi 2024 yılında gerçekleştirdiği yerel demokrasiyi güçlendiren ve örnek gösterilen faaliyetlerle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu ödülüne layık görüldü.