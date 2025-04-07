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Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: ''Başkanımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır''

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Çebi: ''Başkanımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır''
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Beylikdüzü Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığında gerçekleşti. Konuşmasında Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğuna dikkat çeken Çebi, kendisine inanç ve desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Beylikdüzü Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığındaki toplantıda, ihtisas komisyonları seçimleri yapılırken 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu da kamuoyu ile paylaşıldı. Kapalı oylama ile Aytekin Duriç, Gazi Kaya ve Süreyya Göktaş’ın encümen üyesi olarak seçildiği toplantıda, açık oylamayla ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de yapıldı. Meclis gündem maddelerinden biri olan 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu, Komisyon Başkanı Süreyya Göktaş tarafından meclise sunuldu. 

“Başkanımız Silivri zindanlarında esaret altındadır”

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi meclis açılış konuşmasında, “Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, şu an haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunmaktadır. Kendisine olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Hukukun üstünlüğüne olan güvenimiz ile adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu süreçte hepimize düşen görev, halkımızın iradesine ve hizmet beklentisine en güçlü şekilde sahip çıkmaktır. Sayın Başkanın soruşturma dosyasına dayanak yapılan konu ile ilgili daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmiş ve mahkeme denetiminden geçerek kesinleşmiş bir takipsizlik kararı mevcuttur. Hatta aynı konuyla alakalı o dönem kaymakamlık soruşturma izni dahi vermemiştir. Buna karşın Sayın Başkanımız bugün Silivri zindanlarında esaret altındadır. Tüm temennimiz hem ülkemiz hem de Beylikdüzü'müz için adaletin hızla tecelli etmesi ve Ekrem Başkanımız ve diğer tüm seçilmiş belediye başkanlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasıdır” şeklinde konuştu. 

“Başkanımızın vizyonu ve kararlılığıyla komşularımız için elimizden gelenin fazlasını yapacağız”

Çebi konuşmasının devamında, “Bizler de bu süreçte Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın vizyonu ve kararlılığıyla 415 bin komşumuz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yine bu süreçte meclis grubumuz, bürokrat arkadaşlarımız ve tüm personelimiz ile Beylikdüzü'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediyemizin hizmetleri durmayacak. Sayın Başkanımızın çok kıymet verdiği Beslenme Saati uygulamamızdan, birbirinden keyifli etkinliklere kadar yaptığımız tüm çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir. Her şart ve koşulda komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık Önder Serkan Çebi
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