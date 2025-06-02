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Beylikdüzü Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti

Beylikdüzü Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti
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Beylikdüzü Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığında gerçekleşti. Mecliste yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik başlatılan operasyonlara dikkat çeken Çebi, “Halkımızın sandıkta gösterdiği iradeye, demokrasiye ve adalet duygumuza yönelmiş adaletsiz düzen hız kesmeden devam ediyor. Tüm belediye başkanları, tüm bürokratlar bu ülkenin vatansever, devletine ve milletine bağlı birer yurttaşıdır” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuşmasına Mayıs ayında şehit olan askerleri anarak başlayan Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, belediye personellerinin vefat eden yakınlarına da rahmet diledi. Belediye’nin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği etkinlikleri kamuoyu ile paylaşan Çebi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“İnanıyoruz ki, adalet eninde sonunda tecelli edecek, demokrasi ve hukuk galip gelecektir”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik başlatılan operasyonlara da dikkat çeken Çebi, “Aralarında Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarımızın da bulunduğu çok sayıda seçilmiş belediye başkanımız yine hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu gelişmelerle, halkımızın sandıkta gösterdiği iradeye, demokrasiye ve adalet duygumuza yönelmiş bu adaletsiz düzen hız kesmeden devam ediyor. Tüm belediye başkanları ve bürokratlar bu ülkenin vatansever, devletine ve milletine bağlı birer yurttaşıdır. Çağrılsa koşa koşa gidip ifadesini verecek insanlar sabahın erken saatlerinde evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alınıyor. Yapılan bu uygulamalar, milletimizin adalet inancına darbe vurmaktan öteye gitmiyor. Bizler, hukukun üstünlüğüne, adaletin tarafsızlığına ve demokrasinin evrensel değerlerine yürekten inanıyoruz. Adaletin, delile ve hakkaniyete dayalı olarak, herkes için eşit ve şeffaf bir şekilde işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Halkın iradesine, adalete ve özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, adalet eninde sonunda tecelli edecek, demokrasi ve hukuk galip gelecek. Hep birlikte, daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Sayın başkanımız dönene kadar emanetine gözümüz gibi bakacağız”

Çebi konuşmasını, “Son olarak, Beylikdüzü halkının iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’ın yaşamış olduğu ve hala devam eden haksız ve hukuka aykırı esaretini bir kez daha buradan haykırmak istiyorum. Bu haksızlığın ve hukuksuzluğun en yakın zamanda son bulmasını diliyorum. İnanıyorum ki bir hukukçu olarak hukuk gerçek anlamıyla işletilir ve başkanlarımız görevlerine dönerler. Sayın başkanımız dönene kadar emanetine gözümüz gibi bakacağız. Tüm vatandaşlarımızın da Kurban Bayramı’nı buradan en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıkla, mutlulukla, sayın başkanlarımızın da aramızda olduğu, eski günlerdeki gibi yeniden güzel bayramlar yaşarız diye ümit ediyorum” ifadeleriyle noktaladı.

Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantının 2. birleşiminin ise 4 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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