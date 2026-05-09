  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Tamer Mandalinci, Anneler Gününe özel yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Anneliği yalnızca bir günün duygusuna sığdırmak mümkün değil. Çünkü bu topraklarda annelik, bir evin içinde başlayıp bir kentin vicdanına kadar uzanan bir emektir. Bir annenin yükü bir çocuğu büyütmenin yanı sıra korumaktır, dirençtir, vazgeçmemektir. Bazen bir sofrayı kurarken, bazen bir çocuğun geleceğini savunurken, bazen de sessizce her şeye katlanırken kurulur anneliğin gerçek hikayesi.

Bugün, anneliği sevgiyle anmak yetmez.

Bugün, annelerin hayatını zorlaştıran her şeyi konuşmak gerekir.

Şiddetle yüzleşen, yoksullukla mücadele eden, emeği görünmeyen, hakkını ararken yalnız bırakılan annelerin varlığı, bize bir kutlamadan çok bir sorumluluk yükler.

Bir kent, annelerin nefes alabildiği kadar güçlüdür.

Bir kent, kadınların güvende olduğu kadar adildir.

Bir toplum, annelerin yükünü paylaştığı kadar insandır.

Bu nedenle bizler, anneliği bir sıfat olmaktan çıkarıp, bir hak meselesi olarak görmeliyiz.

Eşitlikten uzak her düzenin en ağır bedelini annelerin ödediğini biliyoruz.

Bugün burada bir söz veriyorum.

Kadınların ve annelerin yaşamını kolaylaştıran, onları görünür kılan, emeğini tanıyan ve koruyan bir kent için çalışmaya devam edeceğim.

Bu kentin anneleri yalnız değildir.

Bu kentin anneleri, bu kentin geleceğidir.

Başta evlatlarını kaybetmiş anneler olmak üzere, ebediyete uğurladığımız annelerimizi, hayatın yükünü omuzlayan tüm annelerin, anne olmanın yalnızca doğurmakla sınırlı olmadığını, sevgisiyle ve şefkatiyle her canlıya annelik eden, hayatın her alanına dokunan tüm kadınların Anneler Günü’nü yürekten kutlarım.

Saygılarımla.”

 

Bu Haberleri Kaçırma...

ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!"