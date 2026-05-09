Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Tamer Mandalinci, Anneler Gününe özel yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Anneliği yalnızca bir günün duygusuna sığdırmak mümkün değil. Çünkü bu topraklarda annelik, bir evin içinde başlayıp bir kentin vicdanına kadar uzanan bir emektir. Bir annenin yükü bir çocuğu büyütmenin yanı sıra korumaktır, dirençtir, vazgeçmemektir. Bazen bir sofrayı kurarken, bazen bir çocuğun geleceğini savunurken, bazen de sessizce her şeye katlanırken kurulur anneliğin gerçek hikayesi.

Bugün, anneliği sevgiyle anmak yetmez.

Bugün, annelerin hayatını zorlaştıran her şeyi konuşmak gerekir.

Şiddetle yüzleşen, yoksullukla mücadele eden, emeği görünmeyen, hakkını ararken yalnız bırakılan annelerin varlığı, bize bir kutlamadan çok bir sorumluluk yükler.

Bir kent, annelerin nefes alabildiği kadar güçlüdür.

Bir kent, kadınların güvende olduğu kadar adildir.

Bir toplum, annelerin yükünü paylaştığı kadar insandır.

Bu nedenle bizler, anneliği bir sıfat olmaktan çıkarıp, bir hak meselesi olarak görmeliyiz.

Eşitlikten uzak her düzenin en ağır bedelini annelerin ödediğini biliyoruz.

Bugün burada bir söz veriyorum.

Kadınların ve annelerin yaşamını kolaylaştıran, onları görünür kılan, emeğini tanıyan ve koruyan bir kent için çalışmaya devam edeceğim.

Bu kentin anneleri yalnız değildir.

Bu kentin anneleri, bu kentin geleceğidir.

Başta evlatlarını kaybetmiş anneler olmak üzere, ebediyete uğurladığımız annelerimizi, hayatın yükünü omuzlayan tüm annelerin, anne olmanın yalnızca doğurmakla sınırlı olmadığını, sevgisiyle ve şefkatiyle her canlıya annelik eden, hayatın her alanına dokunan tüm kadınların Anneler Günü’nü yürekten kutlarım.

Saygılarımla.”