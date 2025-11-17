Bodrum Belediyesi Kurum İçi Eğitimlerini Sürdürüyor

  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı boyunca çeşitli başlıklarda eğitim programları düzenliyor.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında son olarak 14 Kasım Cuma günü Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” verildi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitime toplam 286 kişi katıldı. Eğitimde personele “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” ve “1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

2025 Yılı Boyunca 11 Eğitim Programı Düzenlendi

Uzman eğitmenler tarafından verilen ve farklı birimlerden personelin katılımıyla gerçekleşen eğitimler kapsamında 2025 yılında “Satın Alma Mevzuatı ve Ön Ödeme İşlemleri Eğitimi”, “7201 Sayılı Tebligat Kanunu Eğitimi”, “Kan Bağışı ve Kök Hücre Hakkında Bilgilendirme Eğitimi”, “MS Office Programları Eğitimi”, “Belediyelerde Kabahatler Mevzuatı ile 1608 Sayılı Kanun Uygulama ve Süreçleri, Zabıta Yönetmeliği Genel Düzenlemeleri”, “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi”, “Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi”, “Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitimi”, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ortak Hükümler ve E-İhale Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi”, “Belediyelere Özel Hizmet ve Mal Alımları ile Uygulaması Eğitimi” ve “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” olmak üzere toplam 9 farklı eğitim düzenlendi.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belirlenen program kapsamında eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. 

 

