Bodrum'da 15 Dakikalık Şehirler Projesi Mahalle Toplantısı Yapıldı

Bodrum Belediyesi, 15 Dakikalık Şehirler Projesi kapsamında, 27 Kasım Perşembe günü Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir mahalle toplantısı düzenledi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Karcı Caddesi ve bağlı sokakları kapsayan pilot bölgede planlanan sokak düzenleme, yayalaştırma ve ulaşım çalışmalarının paylaşıldığı toplantıya, Bahçelievler ve Turgutreis mahalle muhtarları ile bölgede ikamet eden ve ticari faaliyet gösteren vatandaşlar katıldı.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan’ın organizasyonunda gerçekleşen toplantının açılışında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer Çetinkaya, projenin hedeflerini, mevcut süreci ve önümüzdeki uygulama aşamalarını aktardı. Çetinkaya, projenin yaya güvenliğini ve erişilebilirliği artırmayı, kamusal alanları canlandırmayı ve mahalle yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

Birlikte Planlıyor, Birlikte Karar Veriyoruz

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda vatandaşların süreci dikkatle takip ettiği, önerileri ve beklentilerini açıkça ifade ettiği ve yönelttikleri sorularla tartışmalara aktif biçimde katıldığı görüldü. Buluşma, katılımcı belediyeciliğin gerçek anlamda uygulandığı, karar süreçlerine mahallelinin doğrudan dahil olduğu yapıcı bir ortamda gerçekleşti.

Toplantı sonunda, Bodrum Belediyesinin proje ile ilgili çalışma takvimi ve uygulama adımlarına ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla düzenli biçimde paylaşmaya devam edeceği bildirildi.