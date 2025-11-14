  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da DMD Hastası Eymen İçin Düzenlenen Yardım Gecesinde 12 Milyon TL Toplandı

Bodrum'da DMD Hastası Eymen İçin Düzenlenen Yardım Gecesinde 12 Milyon TL Toplandı

Bodrum'da DMD Hastası Eymen İçin Düzenlenen Yardım Gecesinde 12 Milyon TL Toplandı
Güncelleme:

Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) kas hastası Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen büyük yardım gecesi, Muğla'nın dört bir yanından gelen yoğun bir katılımla gerçekleşti. 13 Kasım Perşembe günü Nurol Kültür Merkezi’nde düzenlenen dayanışma gecesinde, Eymen’in tedavisi için yaklaşık 12 Milyon Türk Lirası bağış toplandı.

Onur Gülen’in sunuculuğunu üstlendiği anlamlı gecede, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bağış kampanyasına bizzat öncülük etti. İki başkan, gece boyunca sahneden yürüttükleri kampanya ile gelen bağışları kabul etti ve toplanan miktarı anlık olarak kamuoyuyla paylaştı. Geceye ayrıca belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda gönüllü ve hayırsever katıldı. Yardım gecesi, Muğla'nın dört bir yanındaki belediye başkanlarından personele, siyasi partilerden muhtarlara, spor kulüplerinden vakıflara ve iş insanlarına kadar toplumun her kesimini seferber etti.

Yaklaşık 5 saat süren ve gece yarısına kadar devam eden yardım kampanyası, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Eymen'in destek hesabı (dmd.eymen.ozdogan) ve Bodrum Belediyesi'nin resmi Instagram hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Hem salondaki katılımcılar hem de canlı yayını takip edenler bağışlarıyla Eymen'e umut oldu.

Muğla, Bodrum ve diğer ilçelerden katkıda bulunan tüm bağışçılara teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“Bu akşam güzel bir dayanışma örneğine tanıklık ettik. Bu yayının, Eymen'in tedavisine hızla kavuşması için güçlü bir adım olduğuna inanıyorum. Mücadelemiz burada bitmeyecek. Planladığımız açık artırma gibi yeni etkinliklerle Eymen'in yanında olmaya devam edeceğiz. Bu umudu yeşerten, katkı sunan herkese ve Muğla halkına yürekten 'İyi ki varsınız' diyorum.”

Muğla’nın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise geceyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Muğla'nın birlik ve beraberlik ruhunu bu gece Eymen için bir kez daha gösterdik. Toplanan bu destek çok kıymetli, ancak bu mücadelenin henüz tamamlanmadığının da farkındayız. Eymen'in tedavisi için yeterli miktar tamamlanana kadar durmadan çalışmak zorundayız. Özellikle bu kampanyaya büyük güç katan emekçi kardeşlerimize ve bu geceye omuz veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı! Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncudan kötü haber Ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncudan kötü haber Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! WhatsApp 9 telefon modelinin fişini çekti: Artık çalışmayacak! WhatsApp 9 telefon modelinin fişini çekti: Artık çalışmayacak! Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdi Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdi
Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek!