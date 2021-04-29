Çerçioğlu: ''Tam kapanmada da vatandaşlarımızın hizmetindeyiz''

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 günlük tam kapanma süreci öncesinde bir mesaj yayımladı.

Özellikle tam kapanma sürecini Aydın'da geçirmek isteyen vatandaşlara seslenen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte de 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti:

Değerli vatandaşlarımız,

Pandemi hayatımızı derinden etkilemeye devam ediyor. Bu süreci kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklarını koruyarak, kurallara titizlikle uyarak geçirmemiz çok önemli.

Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan 17 günlük tam kapanma da pandeminin hızını düşürmek, önüne geçmek için alınan bir tedbir.

Bu süreci Aydın’da, özellikle de Kuşadası ve Didim’de geçirmek için gelen vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. İkinci konutlarımızın yüzde 90'ına yakını doldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarımızla birlikte il nüfusumuz yüzde 50'ye yakın arttı.

Bu süreci sağlıklı olarak atlatabilmemiz için hepimizin kurallara harfiyen riayet etmesi büyük önem arz ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kapanma süreci boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz ve tüm imkânlarımızla emrinizde olacağız. Her türlü ihtiyacınızda bize 444 40 09 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.