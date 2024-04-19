Dünyanın çocukları İBB’de buluştu: İmamoğlu’ndan ''büyüklere'' barış çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 farklı ülkeden ‘Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ için İstanbul’a gelen çocukları, Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda ağırladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 farklı ülkeden ‘Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ için İstanbul’a gelen çocukları, Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda ağırladı. İmamoğlu, aralarında Filistin ve Ukrayna’dan gelen çocukların da bulunduğu katılımcılara, “Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların, acıların son bulması, Atatürk’ün dediği gibi, yurtta ve dünyada barışın egemen olması için, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Dilerim, dünyanın tüm büyükleri de çocukların savaşla ilgili duygu ve düşüncelerinden gerekli dersi bir an önce alırlar. Dilerim, misafir ettiğimiz Filistinli ve Ukraynalı çocuklar, en kısa zamanda barış ve huzur dolu bir hayata kavuşurlar” sözleriyle seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kente gelen çocukları Saraçhane’deki tarihi Meclis Salonu’nda ağırladı. İmamoğlu, aralarında savaşı, yıkımı ve felaketi yaşayan Filistinli ve Ukraynalı çocukların da bulunduğu 15 farklı ülkeden gelen çocuklara şu konuşmayı yaptı:

“ÇOCUKLARIN ÇOK İYİ BİLDİĞİ, BÜYÜKLERİN UNUTTUĞU DİL, SEVGİNİN VE ARKADAŞLIĞIN DİLİ”

“Çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Çok farklı ülkelerden ve ülkemizin farklı coğrafyalarından çocuklarla bir aradayız. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından İstanbul'a gelerek, buradaki kardeşleriyle buluşan sevgili çocuklar; bizlere enerji verdiniz, neşe verdiniz umut verdiniz, hoş geldiniz. Düzenlediğimiz, ‘Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ boyunca, İstanbul’un 19 farklı noktasında, çocuklar, doya doya eğlenecekler. Kendi ülkelerinin, yörelerinin danslarını sergileyecekler. Birbirlerinin kültürlerini tanıyacaklar. Hep birlikte konserler izleyecek, şarkılar söyleyip, oyunlar oynayacaklar. Farklı dilleri konuşsalar da yeryüzündeki tüm çocuklar, evrensel bir dille hemen anlaşır ve kaynaşırlar. Çocukların çok iyi bildiği, büyüklerin ise maalesef unuttuğu o dil, sevginin ve arkadaşlığın dilidir. O dil, barışın ve kardeşliğin dilidir.”

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEĞERİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ ANLIYORUZ”

“Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yalnız ülkemizin değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Bu eşsiz bayramı ülkemize ve tüm insanlığa armağan etmiş olan, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların, acıların son bulması, Atatürk’ün dediği gibi, yurtta ve dünyada barışın egemen olması için, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Öncelikle, çocuklara saygı duymayı, onlara özen göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklara saygı duymak, onların da haklara sahip olduğunu kabul etmekle başlar. Çocuklara özen göstermek, onların da kendilerine özel kişilikleri bulunduğunu kabul etmekle başlar.”

“DÜNYANIN BÜTÜN ÇOCUKLARININ SAVAŞA KARŞI OLDUKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUM”

“Çocukları hayata hazırlamak, risk ve tehlikelerden korumak için bütün toplumlar çaba harcıyorlar. Çocukların eğitimi, sağlığı, güvenliği, mutluluğu için kurallar koyuyor, kurumlar oluşturuyorlar. Ama ne yazık ki, savaşlar bütün bu çabaları bir anda boşa çıkarıyor. Bu güzel festivalde misafirimiz olan tüm çocukların, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının savaşa karşı olduklarını çok iyi biliyorum. Dilerim, dünyanın tüm büyükleri de çocukların savaşla ilgili duygu ve düşüncelerinden gerekli dersi bir an önce alırlar. Dilerim, misafir ettiğimiz Filistinli ve Ukraynalı çocuklar, en kısa zamanda barış ve huzur dolu bir hayata kavuşurlar. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin çok güzel, çok eğlenceli geçeceğine, katılan herkesin unutulmaz hatıralarla evine döneceğine inanıyorum.”

HEDİYE VE ANI FOTOĞRAFLARI

İmamoğlu, konuşmasının ardından, alfabetik sırayla; Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Kosova, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna ve Ağrı Cumhuriyet İlkokulu Halk Dansları Topluluğu, Gaziantep Kılıçarslan Ortaokulu, Hatay Samandağ Halk Eğitim Merkezi, Malatya Gazi ilkokulu Halk Dansları Topluluğu ile Trabzon Akçaabat Folklor Spor Kulübü’nden gelen çocuklara çeşitli hediyeler vererek, anı fotoğrafı çektirdi.