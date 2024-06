Ekrem İmamoğlu: ''O kadar yanlış peş peşe geliyor ki…''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış‘ın yerine kayyum atanmasına “Şu andaki süreç kötü gidiyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dün Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı seçilmesinin ardından belediyeler binasını ziyaret eden İmamoğlu, kayyım sorusuyla ilgili şunları dedi:

“Bu millet yargı sistemine güvenmek istiyor. Anayasal, hukuki, kanun zemininde… Dolayısıyla görevden alma nasıl olur? Görevden almanın koşulları… A kişisine göre şöyle, b kişisine göre böyle olmaz. Bu ülkenin her insanı, bizim her kurumumuza en üst seviyede güvenmeli. Onları güven duyacakları zemine hazırlamak zorundayız biz yöneticiler olarak. Bu bakımdan kişiye göre, partiye göre kayyım ata ya da birini yolla oraya meclisini yok say. Bakın o kadar yanlış peş peşe geliyor ki… Bu sefer toparlayamıyoruz işin sürecini. Ben süreci çok ciddi kaygıyla izliyorum, üzülüyorum. Bu bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. İtibar kaybı. Dünya çapında itibar kaybı. Ben dünyanın bütün olimpiyat komite başkanlarına sunum yapacağım yarın öbür gün. Onlar bile bu durumu bize soruyorlar. Hoş bir durum değil. Hukuk, yargı, Anayasa, kanunlar her şey Ekrem’e göre ne ise Hakkari Belediye Başkanı’na da öyle, Gaziantep Belediye Başkanı’na neyse İzmir Belediye Başkanı’na da öyle, Trabzon Belediye Başkanı’na neyse Mersin Belediye Başkanı’na da aynı olmak zorunda. Şu andaki süreç de kötü gidiyor nokta.”