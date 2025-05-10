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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı
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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Mehmet G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında firari şüphelilerden iş insanı Murat G.'nin, suçtan elde ettiği geliri kendi hesaplarında ve birinci ile ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi; bu nedenle mal varlıklarına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet G. hakkında ise 'suç örgütü üyeliği', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

DHA

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Etiketler ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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