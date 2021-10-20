İBB Sözcüsü Murat Ongun: ''Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne kurulan İBB'nin mobil aracının, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak istendiğini açıkladı. Ongun tepkisini "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek?" sözleriyle aktardı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil" ifadelerine yer verdi.

Ongun daha sonra attığı tweet de, İBB tarafından yurt öğrencileri için sağlanan internet hizmetinin devam edeceğini belirterek, "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü müdahil oldu. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler" dedi.