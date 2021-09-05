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  4. İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan A Haber'e tokat gibi yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan A Haber'e tokat gibi yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan A Haber'e tokat gibi yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yandaş A Haber'in yalan haberini ortaya çıkardı.

A Haber, eski İBB Yönetimi tarafından alınan ve kullanılamayacağı için hurdaya çıkartılan metrobüsleri ''İETT yolda kalan metrobüslerle gündemde'' diyerek haberleştirdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da yandaş A Haber'in yalanını ortaya çıkardı. 

 Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, ''Yalan merkezi @Ahaber
yine baltayı taşa vurdu. Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul’da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler'' diye yazdı. 

Etiketler ibb murat ongun istanbul büyükeşehir belediyesi a haber ekrem imamoğlu
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