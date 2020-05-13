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  4. 13 Mayıs 2020 07:44

İBB'nin askıda fatura uygulamasında rakam 15 milyon TL'ye dayandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin bugüne kadar topladığı yardımları aktaran bir tablo paylaştı.

İBB'nin askıda fatura uygulamasında rakam 15 milyon TL'ye dayandı
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Tabloya göre 613 bin ihtiyaç sahibi İstanbullu tespit edilirken, 914 binden fazla da yardım başvurusu yapıldı.

İBB’nin organize ettiği projeler kapsamında da 186 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı, 31 bin aileye alışveriş destek kartı verildi, 11 bin vatandaşa da psikolojik danışmanlık sağlandı.

İBB’nin “askıda fatura” kampanyasına 136 bin başvuru yapılırken bunun 115 binin ödendiği, toplam ödeme miktarının da 14.8 milyon TL olduğu aktarıldı.

Tabloyu görenler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” seçim sloganını hatırlattı.

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