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  4. 30 Ağustos 2019 16:36

İmamoğlu işten atılanlara: ''İşinin ehli olan varsa CV bıraksın''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, "işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim" dediği öğrenildi.

İmamoğlu işten atılanlara: ''İşinin ehli olan varsa CV bıraksın''
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İBB’de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı.

İmamoğlu’nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, “işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim” dediği öğrenildi.

İŞTEN ÇIKARILANLAR 2 SEÇİM ARASI İŞE ALINANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’deki işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. Ongun, iki seçim arasında işe alınan 2 bin 500 civarı kişiden bin 244’ünün işten çıkarıldığını söyledi.

“İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır.

2500 civarı yapılan toplam alımdan, Şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

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