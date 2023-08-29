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İSKİ'den su israfını durdurmak için yeni karar

İSKİ'den su israfını durdurmak için yeni karar
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamaya geçti. İSKİ su tasarrufu tedbirleri kapsamında, İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi İstanbul için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Buna göre, İSKİ dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi. Gönderilen yazıda şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

 

 

Etiketler iski İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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