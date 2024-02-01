İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor

İETT İstanbul için yerli üretim, güçlü ve konforlu 150 yeni otobüsü daha İstanbul’a kazandırıyor.

İstanbul toplu ulaşımı için yeni ve inovatif yatırımlarını sürdüren İETT, akıllı ulaşım sistemlerine sahip, güçlü ve konforlu 150 otobüsün daha alımını gerçekleştirdi. Üretilen araçların ilk teslimatları geçtiğimiz günlerde yapıldı.

İstanbul Toplu ulaşımının %53’ü tek başına sağlayan ve 1 günde 4 milyon 800 bin’e varan yolculuk gerçekleştiren İETT, 1 günde 800 farklı hatta 55 bin sefer yapıyor, 1 milyon 255 bin km yol kat ediyor.

Dünyanın en geniş yeri olan ekvatorun tam 32 katı mesafeyi kat eden İETT, tüm bu mesafeyi özel halk otobüsleri ile beraber filosundaki 6.517 araç ile gerçekleştiriyor.

Araç filosunu yenilemek, filo yaşını gençleştirmek ve yeni ulaşım teknolojilerini araçlarına entegre etmek için çalışmalarını yürüten İETT, 150 adet yeni otobüsün alımını gerçekleştirdi. Otobüslerin ilk 20 adedi filoya katıldı, kalan 130 adedi ise 2024 yılı Nisan ayına kadar filoya katılmış olacak.

12 metre uzunluğunda,100 yolcu kapasiteli,

300 beygir gücünde,

Dijital kamera ayna sistemlerine sahip,

Anlık Şoför Duygu Durum Analizi ve Yolcu Sayma Sistemleri bulunan,

Elektronik Fren ve Dijital Sürücü Ekranları bulunan,

Araç verilerini anlık Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilen ve Şoför Kaza Uyarı Donanımları bulunan Telemetri Sistemi ve

Sürücü için görüş kameraları olan

araçlar, gerekli hazırlıkların ardından önümüzdeki günlerde seferlerine başlamış olacak.

İETT, yaklaşık 1 milyar TL’lik bu yeni araç yatırımlarının yanı sıra, yeni yüksek kapasiteli metrobüsler ve elektrikli araçlar gibi yatırımlarına da hızla devam ediyor.