  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İstanbul'un simgesi nostaljik tramvay için sürpriz karar

İstanbul'un simgesi nostaljik tramvay için sürpriz karar

İstanbul'un simgesi nostaljik tramvay için sürpriz karar
Güncelleme:

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay yerine bataryalı tramvay projesi hayata geçirilecek.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay yerine bataryalı tramvay projesi hayata geçirilecek.

Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.

Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay yerine bataryalı tramvay projesi hayata geçirilecek.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERİLECEK

Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay yerine bataryalı tramvay projesi hayata geçirilecek.

AA

Etiketler istiklal caddesi bataryalı tramvay nostaljik tramvay istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji 2 il için kırmızı alarm verdi Meteoroloji 2 il için kırmızı alarm verdi Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı İstanbul'da ünlü AVM'de panik anları: İçeriyi duman kapladı Belediye başkanından satılık makam aracı: ''Ön takım bakım istiyor çünkü yollar bozuk'' Belediye başkanından satılık makam aracı: ''Ön takım bakım istiyor çünkü yollar bozuk'' Bakkalda intikam saldırısı kamerada Bakkalda intikam saldırısı kamerada Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar: ''İş bulamayan buraya gelsin'' Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar: ''İş bulamayan buraya gelsin'' Kayyumun yönettiği belediyenin borcu dudak uçuklattı Kayyumun yönettiği belediyenin borcu dudak uçuklattı