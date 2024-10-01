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Kadıköy Bostanları'nda kış dönemi başvuruları başladı

Kadıköy Bostanları'nda kış dönemi başvuruları başladı
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Kadıköy Belediyesi’nin 2016 yılında hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları’nda kış dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar, 11 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Yaz ve kış dönemi olmak üzere yaklaşık 600 kişinin yararlandığı Kadıköy Bostanları’nda kış dönemi başlıyor. Kadıköy Belediyesi'nin Kadıköylülerin doğrudan sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği bostanlar projesi şuan dört mahallede hizmet vermeye devam ediyor. Fenerbahçe, Acıbadem, Moda ve Göztepe mahallelerinde bulunan bostanlar her yıl iki sezon Kadıköylülere hizmet veriyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 11 EKİM

Geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunun sona erdiği bostanlarda kış sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Bostanlarda ekim yapmak isteyen Kadıköylüler 11 Ekim’e kadar https://bostan.kadikoy.bel.tr/  adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Bostanların yeni kullanıcıları her sene olduğu gibi bu sene de noter huzurunda yapılacak olan kura ile belirlenecek. Kura sonucunda 4 bostanda 300 kişi Kadıköy Bostanları’nı kullanmaya başlayacak.  

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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