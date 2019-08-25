Kaftancıoğlu: Kahramanlar yaratmaya karşıyım

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kahraman diye başlatıyoruz sonra Sarayda başımıza bela oluyorlar…

Seçim sonuçlarına göre kahraman varsa bu İstanbul’da 16 milyondur, Türkiye’de de 82 milyondur…

NASIL BAŞARDINIZ?

“Nasıl başarıdınız” diye soruyorlar. İstanbul seçimindeki başarı ortak bir hikayenin ürünü. Eğer bulduğun her şeyi okuyup, duyduğun her şeyi sorgularsan, hayal kurmayı bilirsen başaramayacağın hiçbir şey yoktur!

“İstanbul’u Saraydan alıp halka vereceğiz” dediğimde, buna inanmıştım.

İnanırsanız ve çalışırsanız başarırsınız. Önce bir İstanbul hikayesi yazdık çünkü hayal kurmayı biliyorduk. Örgüt bu hikayemize inandı, sonra da 16 milyonu inandırdık…

Sahici ve samimi bir şekilde ne yapacağımızı anlattık. Tabi aklı ve bilimi de kullandık. Demokrasiye inandık ama demokrasiyle disiplini de karıştırmadık…

Kötüler çabuk pes etmez. Yine girdiler devreye…

Demokrasi istemiyorlar, çünkü demokrasi olursa yanlışlarınızı eleştirirler, kadınlar, gençler konuşur…

Onlar Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku istiyorlar, biz hukukun üstünlüğü istiyoruz…

Konuşmalardan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na teşekkür plaketi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Evet, İstanbul seçimlerinin de Türkiye’deki seçimlerde başarının kahramanları halkımızdır. Ancak şunu söylemeliyiz ki, Sayın Kaftancıoğlu bir il başkanın nasıl olması gerektiğini hepimize daha seçimler öncesi gösterdi. Parti içi süreçte, partinin kaosa sürüklenmesini durdurdu” dedi…

İKTİDARIN BİR YILLIK ÖMRÜ VAR

Gazeteci Necdet Saraç’ın yönettiği ve “Siyasette yeni dönemde neler olacak” başlıklı söyleşide TELE 1 televizyonu Genel yayın Yönetmeni ve yazar Merdan Yanardağ “bu iktidarın siyasi ömrü tükendi, bir yıllık ömürleri var” dedi.

AKP’nin yönetemediğine ve kendi içinde giderek büyüyen çatlağa dikkat çeken Merdan Yanardağ şunları söyledi:

Ahmet Davutoğlu “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” dedi bu çok önemli ve ağır bir suçlama. Davutoğlu’nun vurguladığı dönem 7 Haziran ile 1 Kasım arası en kritik dönemlerden birini kapsıyor. Davutoğlu konuşmalı. Bu iddianın üzerine gidilmeli. Mevcut iktidar siyasi ömrünü tamamladı. Uzunca bir süredir yönetemiyordu, 23 Haziran sonrası bu daha da derinleşti. Bu iktidarın ömrü bir yıl, iktidar sanıldığı gibi güçlü değil. Siyasal İslam da kaybetti. Bu iktidardan kurtulmak için daha cesur olmak gerekiyor. Türkiye’nin demokratikleşmesi için mücadeleyi her alanda büyütmek gerekir…



BEĞENDİĞİM YERDE ÇALARIM

3. Edremit Kitap Fuarı’nda Antandros’a sahip çıkan bir grup gönüllü adına Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi Nevzat Kalender ve öğretim üyesi babası Necdet Kalender, “beğendiğim yerde çalarım” başlığı altında küçük bir keman dinletisi sundular…