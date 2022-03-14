Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum

Geçtiğimiz hafta başlayan ve 4 gün boyunca neredeyse aralıksız yağan kar İstanbul'un barajlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. Son hava tahminlerine göre yağmur kapıda. Ancak şimdiden iki baraj da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte İstanbul barajlarında son durum:

Alibeyköy: 78.29 Büyükçekmece: 82.79 Darlık: 93.59

Elmalı: 95.73 Istrancalar: 100 Kazandere: 100

Ömerli: 89.52 Papuçdere: 94.19

Sazlıdere: 57.75 Terkos: 81.17