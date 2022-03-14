  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum

Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum

Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum

Geçtiğimiz hafta başlayan ve 4 gün boyunca neredeyse aralıksız yağan kar İstanbul'un barajlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. 2 gün süren karlı hava dün etkisini yitirdi. Son hava tahminlerine göre yağmur kapıda. Ancak şimdiden iki baraj da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte İstanbul barajlarında son durum:

 Alibeyköy: 78.29 Büyükçekmece: 82.79 Darlık: 93.59

 Elmalı: 95.73 Istrancalar: 100 Kazandere: 100

Ömerli: 89.52 Papuçdere: 94.19

 Sazlıdere: 57.75 Terkos: 81.17

istanbul'da baraj doluluk oranları
İstanbul'da baraj doluluk oranları

 

Etiketler barajlar istanbul ibb istanbul büyükşehir belediyesi iski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar yağışı bir köyü yuttu! Evlerinden tünel kazarak çıktılar
''Ruslardan alıp Ukraynalı sığınmacılara verelim'' Rus oligarkların ''mütevazi evleri'' ifşa oldu
Pes! Mutfak tüpüne 3 haneli zam
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Acun ''sona kalmanı beklerdim'' dedi ama... Survivor'a veda eden isim belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz arttıracak mı ? İşte ekonomistlerin beklentisi
Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı
Hesap makinelerini hazırlayın... Erken emekliliğin formülü açıklandı
Renault Kadjar gitti Renault Austral geldi; Türkiye'ye geliyor! İşte satış fiyatı
Eğitime kar tatili verilen illerin sayısı arttı! İşte eğitime ara verilen iller