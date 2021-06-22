Karalama Kampanyası Yapanlara Kötü Haber: Mansur Yavaş’ın Beraat Kararı Kesinleşti

Seçim dönemi boyunca Mansur Yavaş'a karalama kampanyasının baş aktörü olan, bir kısım medya tarafından "saygın iş adamı" denilerek manşetler atılan ve sürekli gündemde tutulan Necmettin Kesgin’e mahkemeden bir kötü haber daha geldi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Mansur Yavaş’ın beraat ettiği “görevi kötüye kullanma” davasını istinafa götüren Kesgin’in talebini reddetti. Böylece Mansur Yavaş’ın, kendisine kara propaganda döneminde yöneltilen tüm iftiralardan beraat kararı kesinleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde “senet” konusunda iftira atarak suçlayan ve bir kısım medya tarafından “saygın iş adamı” olarak lanse edilen Necmettin Kesgin’e bir kötü haber daha geldi. Kesgin’in, Mansur Yavaş’ın “görevi kötüye kullanma” davasından beraat etmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusu reddedildi.

Böylece Mansur Yavaş’ın, kendisine kara propaganda döneminde yöneltilen iftira ve suçların tamamından beraat kararı kesinleşti.

GEÇEN AY BİR SUÇU DAHA KESİNLEŞMİŞTİ

Mansur Yavaş hakkında sahte suç üretip iftira atan Necmettin Kesgin’in daha önce sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kesgin resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kesgin'in sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Kesgin’in en son geçen ay çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karara yaptığı itiraz reddedilmiş mahkûmiyet kararı onanmıştı. Toplam 11 yıldan fazla hapis cezası alan Kesgin, üç ay önce yakalanarak cezaevine gönderilmiş ancak Kovid-19 salgın süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.