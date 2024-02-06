Kartal Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar 10 Şubat’ta Açılıyor

'Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü' vizyonu ile Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube ortaklığıyla hayata geçirilen Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak törenle hizmete açılacak.

Mühendislik ve teknoloji alanında önemli çalışmaların gerçekleşeceği, İnovasyon ve ARGE faaliyetlerinin yapılacağı Makina Hangar’da birbirinden farklı yüzlerce konuda eğitimler de verilecek.

Oda ve Sektör Temsilcileri Hangar’da Buluştu

Açılışa sayılı günler kala projenin hayata geçmesine katkı sunan oda ve sektör temsilcileri Makina Hangar’da gerçekleşen lansman gecesinde bir araya geldi. Projeye katkı sunanlara plaketlerin de verildiği geceye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu'nun yanı sıra sektör dernekleri, oda gönüllüleri, destekçi firmalar, sektörlerinde öncülük eden pek çok kurum, kuruluş ve firma katılım gösterdi.

Makina Hangar gelecek vizyonu

Gala gecesi etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, Makina Hangar projesinin ülke sanayisinin kalkınması noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Tataroğlu, meslektaşların mesleki gelişimlerinin desteklenmesinden mevcut sistemde bilimsel eğitimden uzaklaştırılan çocukların, gençlerin bilim ve teknikle tanıştırılarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesi konularına kadar Makina Hangar’ın geliştirici olacağını ifade etti. Makina Hangar projesinin sektörden pek çok firma ve derneğin katkıları, üyelerin destekleriyle kendi öz gücüne dayalı şekilde ortaya çıkıp geliştiğini belirten İbrahim Tataroğlu, Makina Mühendisleri Odası adına tüm destekçilere teşekkürlerini sundu.

Kartal'daki çocuklarımıza söz verdik, yaptık!

İbrahim Tataroğlu’nun ardından söz alan Makina Hangar proje ortağı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmasında Kartal’daki atıl hangar alanından bir mühendislik ve teknoloji üssü yaratma hedefiyle projenin sürükleyicisi olan Makina Mühendisleri Odası ile destekçi tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Kartal’daki ailelere ve çocuklara verdiği söz ile projenin kendisinde yarattığı duyguyu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, önce Kartal bölgesindeki, ardından İstanbul’daki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin okullarından Makina Hangar’a getirilerek öğrencilere yönelik eğitim parkurunda bilim ve teknikle tanıştırılacaklarını belirtti. Makina Hangar projesinin kolektif dayanışma duygusuyla büyüdüğünü vurgulayan Başkan Yüksel, projenin iyi bir başlangıç olduğunu ve çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından sektörden destekçi firmalara ve kişilere plaket takdiminde bulunuldu.