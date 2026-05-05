  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'da Anneler Günü coşkusu

Kartal'da Anneler Günü coşkusu

Kartal'da Anneler Günü coşkusu
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, sevginin ve fedakârlığın simgesi olan anneleri, özel bir konser programıyla onurlandırdı. Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu en sevilen eserleri bu kez tüm anneler için seslendirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline gelen Soğanlık Kültür Merkezi, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran yüzlerce Kartallı vatandaş, Anneler Günü’ne ithafen hazırlanan bu özel gecede Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Türk Sanat Müziği Korosu’ndan müzik ziyafeti

Şef Şermin Niyazi’nin yönetiminde sahne alan Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, iki bölümden oluşan kapsamlı bir repertuvar sundu. Konserin ilk bölümünde anne sevgisini ve özlemini anlatan duygusal eserlere yer verilirken, salonu dolduran dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı. Koronun ve saz heyetinin yüksek performansı, sanatseverlerden tam not aldı.

“Annelerimiz en büyük rehberimizdir”

Etkinliğin protokol bölümünde, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut sahneye çıkarak Şef Şermin Niyazi’ye çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ve Anneler Günü kutlamasını ileterek konuşmasına başlayan Bulut; "Toplumumuzun temel taşı, sevginin ve şefkatin bitmez tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizlerin en büyük rehberidir. Bu anlamlı gecede emeği geçen koro üyelerimize ve saz heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Konserin ikinci yarısında ise daha hareketli ve renkli eserlere yer verildi. Sanat müziğinin klasikleşmiş neşeli parçalarıyla kulakların pasını silen koro, izleyicilerden büyük alkış topladı. Gecenin sonunda Kartallı anneler ve aileleri, kendilerine adanan bu özel etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanatı ve sanatçıyı destekleyen Kartal Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Kartal Belediyesi, hafta boyunca sürecek olan farklı etkinliklerle Anneler Günü coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşımaya devam edecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü! Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü! Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu! AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu! Oğuzhan Uğur'un ''Baraj patladı'' davasında karar çıktı Oğuzhan Uğur'un ''Baraj patladı'' davasında karar çıktı
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı! Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim'' Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim''