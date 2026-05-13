  4. Kartal’da Engelliler Haftası’nda Anlamlı Etkinlik

Kartal Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. ‘Birlikte Güçlüyüz’ temasıyla Cumhuriyet Çocuk Gelişim Merkezi’nde düzenlenen programda okul öncesi eğitim alan minikler ile özel gereksinimli akranları müzik ve sanatın birleştirici gücüyle buluştu.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç’ın katılımıyla düzenlenen etkinlik okul bahçesinde yapıldı. "Birlikte Güçlüyüz" temasıyla bir araya gelen çocuklar, ritim çalışmaları yaparak grup uyumunu deneyimledi. Çocukların sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi, birbirlerini desteklemelerini ve farklılıklara saygı duymalarını amaçlayan etkinlikte, sevgi, dayanışma ve empati dolu anlar yaşandı. Çocukların birlikte hareket etmesi, birbirlerine eşlik etmesi ve ortak çalışmalar üretmesi, Engelliler Haftası’nın taşıdığı farkındalık mesajını güçlü bir şekilde yansıttı. Çocuklar, ritim etkinliğiyle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de grup içinde uyumlu hareket etmenin önemini yaşayarak öğrendi. Programın devamında maske boyama atölyesine katılan öğrenciler, hayal güçlerini özgürce yansıtarak renkli görüntülere imza attı.

Kapsayıcı Eğitim ve Empati Vurgusu

Erken yaşta sosyal etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlik, çocuklara farklılıkların bir zenginlik olduğunu yaşayarak öğretti. Kapsayıcı eğitim anlayışıyla düzenlenen program boyunca öğrenciler; empati, dayanışma ve saygı gibi temel değerleri ortak üretim süreçlerinde pekiştirdi.

Engelliler Haftası’na anlamlı bir farkındalık katan etkinlik, öğrencilerin neşesi ve enerjisiyle okul bahçesini adeta şenlik alanına dönüştürdü. Kartal Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimini destekleyen ve kapsayıcı yaşam kültürünü güçlendiren çalışmaları kapsamında düzenlenen program, farklılıkların bir arada güçlü ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
