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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan çocukların sorularını yanıtladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan çocukların sorularını yanıtladı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ı makamında ziyaret eden Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri merak ettikleri tüm soruları başkan Kotan’a sordu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kotan, ''Bugün size görev veriyorum. Sizler artık belediyemizin müfettişlerisiniz. Çalışmalarımızla ilgili eksik gördüğünüz ne varsa söyleyin'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan makamında Konyaaltı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Özgür Demirer’i ağırladı. Keyifli geçen sohbette Başkan Kotan öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara yanıt verdi. Ziyarette Başkan Kotan çocukların “Başkan olmak zor mu?”, “Sokak hayvanları için projeleriniz nelerdir”, “Daha çok çocuk parkı yapacak mısınız” “Sizce adalet nedir?” gibi sorularına yanıt verdi. 

“EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYİ SÖYLEYİN”

Çocuklara belediyenin ve belediye başkanının görevlerini de anlatan Başkan Kotan şunları söyledi:

“50 bin vatandaşımız bana oy verdi. Benimle belediye meclis üyeleri de seçildi. Sizlere en iyi şekilde hizmet sunacağız. Bir sınıf başkanı ve yönetimini seçtiğinizi düşünün. Yönetim kurulu ve sınıf başkanı, sınıfın temizlenmesini, sıraların tamiratını sağlıyor. Belediyeyi de bu şekilde düşünebilirsiniz. Sizlerin hayat konforunu arttırmak istiyoruz. En iyi kaldırımları, en iyi yolları, en iyi parkları yapmaya çalışıyoruz” dedi. Öğrencilere ‘Sizler belediyemizin müfettişlerisiniz’ diyen Başkan Kotan, “Size buradan görev veriyorum arkadaşlar. Eksik kusur görürseniz, muhakkak bize ya da öğretmeninize haber verin. Buradan çıktığınız zaman belediyenin müfettişi siz olacaksınız.” Ziyaret sonunda öğrenciler belediye meclis salonuna giderek, temsili meclis oluşturup, sınıfları adına çeşitli kararlar aldılar. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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