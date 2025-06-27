Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan güvenlik personelini dinledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi Özel Güvenlik Birimi personeliyle buluştu. Güvenlik-İş Sendikası'nın da yer aldığı toplantıda Başkan Kotan, personelin sorun ve taleplerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi’nde görev yapan Özel Güvenlik Birimi personeli ile Güvenlik-İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf’ı, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla makamında kabul ederek, personelin sorun ve taleplerini dinledi. Buluşmada, kesilen pasta ile personelin haftası kutlandı ve karşılıklı iyi dilekler ifade edildi. Öte yandan Recep Mutaf ile güvenlik personeli, kendilerine verdiği değer ve gösterdiği ilgi için Başkan Kotan’a teşekkürlerini iletti.

FEDAKARLIK GEREKTİREN BİR MESLEK

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, gece gündüz demeden gerek belediye hizmet binası, gerekse de belediyeye bağlı tüm birimlerde görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin 24 saat esasına dayalı çalıştığını ve fedakarlık gerektiren bir meslek icra ettiğini ifade eden Başkan Kotan, ‘‘Özellikle bayramlarda ve diğer özel günlerde mesai başında olmayı gerektiren zor bir iş yapan arkadaşlarımızın haftalarını kutluyor ve teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.