  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece Belediyesi Bir Yılda 4 Milyon Kg Atık Topladı

Küçükçekmece Belediyesi Bir Yılda 4 Milyon Kg Atık Topladı

Küçükçekmece Belediyesi Bir Yılda 4 Milyon Kg Atık Topladı
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde; kâğıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, elektrikli-elektronik atık, cam, pil, ilaç ve tekstil maddelerinden oluşan 4 milyon kg atık toplandı.

Küçükçekmece’de toplanan her atığı geleceğe güçlü bir söz olarak gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Attığımız her adımı, doğaya duyduğumuz saygı ve geleceğe olan sorumluluğumuzla atıyoruz. Bir yıl içinde 4 milyondan fazla atığın ayrıştırılarak toplanması, yalnızca bir istatistik değil; çevremize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza verilen güçlü bir sözün göstergesidir. Sıfır Atık anlayışını ilçemizin her sokağına, her hanesine taşımak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Doğaya sahip çıkan duyarlılık gösteren tüm Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geri dönüşüme katkıda bulunuluyor

Küçükçekmece geneline yerleştirilen toplama üniteleriyle; kâğıt, cam, metal, plastik ve tekstil atıkları diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüştürülüyor. Elektrikli ve elektronik atıklar ise vatandaşların talepleri üzerine evlerinden alınıyor. Ayrıca Ekim ayında açılan Serap Eser Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı’nda; sıfır atık, ileri dönüşüm ve elektronik atıklar üzerinde atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

‘Benim Kartım’ uygulaması kazandırıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Benim Kartım’ projesiyle vatandaşlar; Fevziçakmak ve Tepeüstü Meydan, Tevfikbey Kapalı Pazar Yeri, Halkalı Merkez, Atakent, Atatürk, Sultanmurat ve Kanarya Mahallesinde yer alan sıfır atık toplama noktasına atıklarını getirerek karşılığında para puan kazanıyorlar. Vatandaşlar ‘Benim Kartım’ uygulamasına tanımlanan para puanları ilçedeki anlaşmalı market ve restoranlarda kullanabiliyor.

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okulda baygınlık geçirdi, hastanede hayatını kaybetti... Okulda baygınlık geçirdi, hastanede hayatını kaybetti... Ekranların güzel oyuncusu da İstanbul'u terk etti... Artık otel işletecek... Ekranların güzel oyuncusu da İstanbul'u terk etti... Artık otel işletecek... Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak 2026 itibariyle zorunlu olacak Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak 2026 itibariyle zorunlu olacak Altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş 2026 yılı asgari ücret tahmini açıkladı Altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş 2026 yılı asgari ücret tahmini açıkladı Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Türkiye'nin dev holdinginin genç varisi Boyner’in genç varisi İstanbul'u terk edip köye yerleşti Türkiye'nin dev holdinginin genç varisi Boyner’in genç varisi İstanbul'u terk edip köye yerleşti Ankara'da 154 kişi zehirlendi, çok sayıda gözaltı var! Ankara'da 154 kişi zehirlendi, çok sayıda gözaltı var! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Güzel oyuncu anne oldu Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Güzel oyuncu anne oldu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken karar 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken karar
Babasıyla birlikte 5 yıla kadar hapsi isteniyordu... CZN Burak hakkında karar verildi Babasıyla birlikte 5 yıla kadar hapsi isteniyordu... CZN Burak hakkında karar verildi Türkiye'deki ''yasal'' sığınmacıların sayısı belli oldu Türkiye'deki ''yasal'' sığınmacıların sayısı belli oldu Netflix'in Münevver Karabulut belgeselinin tanıtımı bile ortalığı karıştırmaya yetti! Netflix'in Münevver Karabulut belgeselinin tanıtımı bile ortalığı karıştırmaya yetti! Güzel şarkıcının saplantılı hayranı için önce hapis ardından para cezası Güzel şarkıcının saplantılı hayranı için önce hapis ardından para cezası Trump'tan Beyaz Saray'da soru soruyan gazeteciye skandal tepki! Trump'tan Beyaz Saray'da soru soruyan gazeteciye skandal tepki! AK Parti'den kademeli af teklifi: Önce 55 bin, 6 ay sonra 40 bin mahkum faydalanacak! AK Parti'den kademeli af teklifi: Önce 55 bin, 6 ay sonra 40 bin mahkum faydalanacak! Yargıtay'dan Bir emsal karar daha! Kiracılara güzel, fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! Yargıtay'dan Bir emsal karar daha! Kiracılara güzel, fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! İstanbul'da şoke eden manzara: 40 yıldır evde değil meğer bir tabutta yaşıyorlarmış! İstanbul'da şoke eden manzara: 40 yıldır evde değil meğer bir tabutta yaşıyorlarmış! Türkiye'deki Suriyelilerin sağlıkta ücretsiz dönemi sona erdi! Türkiye'deki Suriyelilerin sağlıkta ücretsiz dönemi sona erdi! Eski HDP'li vekil Altan Tan'dan dengeleri değiştirecek ''Erdoğan'' iddiası Eski HDP'li vekil Altan Tan'dan dengeleri değiştirecek ''Erdoğan'' iddiası